Madridský soud zrušil opatření, která nařídil před několika týdny soudce Juan Carlos Peinado kvůli obavám z útěku Gómezové před justicí. Jednalo se například o zákaz cest do zahraničí, kvůli čemuž Gómezová nedoprovázela Sáncheze na summit NATO v Ankaře na začátku července. Soud jí naopak povolil vycestovat na rodinnou akci v Británii.
Madridský soud také potvrdil dva ze čtyř bodů obžaloby, kvůli které chce Peinado zahájit s manželkou premiéra soudní řízení. Podle soudce Gómezová například využila svůj vliv, aby pro ni madridská univerzita zřídila katedru. Podle soudu v Madridu není vyloučené, že Gómezová využila svého „privilegovaného postavení“, aby takového cíle dosáhla. O tom, zda se dopustila nějakého trestného činu, by tak měl rozhodnout porotní soud.
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Manželka španělského premiéra nesmí opustit zemi. Vyšetřují ji pro korupci
Gómezová dlouhodobě jakékoliv provinění odmítá. Sánchez tvrdí, že jeho manželka čelí stíhání jen kvůli jeho působení v politice. Opozice se naopak domnívá, že v Sánchezově okolí bují korupce. Tento týden soud udělil bratrovi premiéra trest zákazu výkonu veřejných funkcí na devět let. Davida Sáncheze shledal vinným ze zneužití úřední moci kvůli jeho jmenování do vysoké funkce provinční samosprávou Badajozu v roce 2017.
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29. dubna 2024