Spala a mezitím jí uhořely děti. Češka v Rakousku dostala devítiměsíční podmínku

Autor: ,
  18:55
Devět měsíců vězení podmíněně za zabití z nedbalosti uložil ve středu rakouský soud Češce, která žije v obci Gmünd na hranicích s Českem. Její pětiletý a roční syn zemřeli, protože se nadýchali zplodin z ohně, který založil starší z nich, zatímco žena spala. Rozsudek není pravomocný.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V době, kdy pětadvacetiletá Češka spala, nalezl starší chlapec zapalovač a založil oheň v dětském pokoji v bytě v Dolních Rakousích. Žena byla podle soudu omámená, protože předešlou noc konzumovala drogy. Neštěstí se stalo letos v dubnu a žena při něm utrpěla vážné popáleniny a byla vrtulníkem transportována do nemocnice.

Přeseknuté žebro, poraněná játra. Za útok mačetou soud vyměřil deset let

Podle vyšetřování byl požár způsoben otevřeným ohněm. Žena dětem neposkytla náležitou péči a pozornost, zdůraznila státní zástupkyně, zároveň ovšem uvedla, že ji už ale stihnul dostatečně tvrdý trest v podobě smrti obou dětí. „Necítím se být vinná,“ prohlásila obžalovaná prostřednictvím tlumočnice.

Vstoupit do diskuse

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Nová koalice vrátí rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, řekl Babiš

Přímý přenos
Předseda ANO a zřejmě budoucí premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (26. listopadu...

Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě vrátí návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun k přepracování. Čísla, s nimiž návrh předložený končící vládou Petra Fialy pracuje, podle nové...

26. listopadu 2025,  aktualizováno  19:10

Inferno v Hongkongu. Hoří sedm výškových budov, nejméně 36 lidí zahynulo

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....

Nejméně 36 lidí zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil sedm z komplexu osmi obytných výškových budov v Hongkongu. Dalších 279 úřady pohřešují. V komplexu je asi dva tisíce bytových jednotek,...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  19:03

Zemřel Zbyněk Srba. Divadelnímu režisérovi a pedagogovi bylo 64 let

Režisér Zbyněk Srba představuje návrh scény Petra Kastnera.

Zemřel divadelní režisér a bývalý děkan Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Zbyněk Srba. V minulosti působil jako režisér v Národním divadle Brno nebo v Městském divadle v...

26. listopadu 2025  19:03

Spala a mezitím jí uhořely děti. Češka v Rakousku dostala devítiměsíční podmínku

Ilustrační snímek

Devět měsíců vězení podmíněně za zabití z nedbalosti uložil ve středu rakouský soud Češce, která žije v obci Gmünd na hranicích s Českem. Její pětiletý a roční syn zemřeli, protože se nadýchali...

26. listopadu 2025  18:55

Turek na životním prostředí? Výsměch a ubohost. Nominace do vlády budí kritiku

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...

Koalice ANO, SPD a Motoristů předala prezidentovi jména možných budoucích ministrů. Filip Turek by měl zastávat pozici ministra pro životní prostředí, ačkoliv původně byl zmiňován jako kandidát na...

26. listopadu 2025  18:33

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

26. listopadu 2025  18:18

Armáda v Guineji-Bissau oznámila převrat. Právě se čekalo na výsledky voleb

V Guineje-Bissau armáda oznámila, že převzala kontrolu nad zemí. (26. listopadu...

Po intenzivní střelbě v okolí prezidentského paláce v hlavním městě Guineje-Bissau oznámili armádní důstojníci převzetí úplné kontroly v zemi. Prohlášení armády bylo přečteno v prostorách velitelství...

26. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  18:15

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabuje doprava

Aktualizujeme
V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze komplikuje husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:45,  aktualizováno 

Nevidomá seniorka přišla o batoh i speciální mobil. Stydím se, říká narkoman

Jakub Halaj (v červené mikině) je spolu se svým známým Lukášem H. (podle...

Případ nevidomé seniorky okradené ve vestibulu metra Smíchovské nádraží začal ve středu řešit Obvodní soud pro Prahu 5. V souvislosti s krádeží jejího batůžku, v němž měla mimo jiné speciální telefon...

26. listopadu 2025  17:25

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

26. listopadu 2025  14:09,  aktualizováno  17:17

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Zadržený muž policistům hrozil i plival na ně. Zlámu vám kolena, křičel

Budova Okresního soudu v Lounech

Na dva roky poslal Okresní soud v Lounech do vězení třiašedesátiletého Milana Pěnčíka, jenž podle obžaloby letos v červenci nadával příslušníkům městské i státní policie. Mezi ním a strážníkem došlo...

26. listopadu 2025  17:13

Dva roky objížděk. Opravy orlické i slapské hráze zkomplikují přejezd Vltavy

Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955.

Nedávno opravený most ve Štěchovicích v okrese Praha-západ čeká možná už za čtyři týdny pořádný nápor. Stane se totiž pro široké okolí jedinou cestou na druhý břeh Vltavy. Po Novém roce začnou opravy...

26. listopadu 2025  16:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.