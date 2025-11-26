Spala a mezitím jí uhořely děti. Češka v Rakousku dostala devítiměsíční podmínku

V době, kdy pětadvacetiletá Češka spala, nalezl starší chlapec zapalovač a založil oheň v dětském pokoji v bytě v Dolních Rakousích. Žena byla podle soudu omámená, protože předešlou noc konzumovala drogy. Neštěstí se stalo letos v dubnu a žena při něm utrpěla vážné popáleniny a byla vrtulníkem transportována do nemocnice.
|
Přeseknuté žebro, poraněná játra. Za útok mačetou soud vyměřil deset let
Podle vyšetřování byl požár způsoben otevřeným ohněm. Žena dětem neposkytla náležitou péči a pozornost, zdůraznila státní zástupkyně, zároveň ovšem uvedla, že ji už ale stihnul dostatečně tvrdý trest v podobě smrti obou dětí. „Necítím se být vinná,“ prohlásila obžalovaná prostřednictvím tlumočnice.