Britka šla slavit narozeniny, šest dní nechala dítě doma samotné. Zemřelo hlady

Kudiová se u soudu přiznala k neúmyslnému zabití dcery Asiah Kudiové. Žena odjela slavit své osmnácté narozeniny, dítě nechala v bytě v Brightonu celkem 5 dní, 21 hodin a 58 minut o samotě.

„Asiah bylo bezmocné dítě, které se zcela spoléhalo na to, že jeho matka zajistí jeho potřeby. Ta ale cestovala do Londýna a Coventry a chovala se jako bezstarostný teenager,“ zaznělo u soudu ve městě Lewes. Ten ženu poslal na devět let za mříže.

Matka odjela 5. prosince z Brightonu do Londýna, kde slavila narozeniny se svým přítelem. O dva dny později se zúčastnila koncertu v londýnské čtvrti Elephant and Castle, kde si užívala pozornost všech zúčastněných, protože dýdžej při party oznámil její narozeniny.

Dne 9. prosince se přesunula na narozeninovou oslavu do města Coventry, od svého dítěte byla vzdálena přes 240 kilometrů. Domů se ale vrátila až 11. prosince.

Po návratu našla svou holčičku bezvládně ležet. Zavolala proto záchranáře a řekla, že se dítě neprobouzí. Podle záchranné služby byla žena rozrušená a zoufalá.

Chřipka, hlad a dehydratace

Záchranáři zjistili, že Asiah nedýchá. Převezli ji do dětské nemocnice Royal Alexandra, kde byla krátce po příjezdu prohlášena za mrtvou, uvedla Korunní prokuratura (CPS).

Podle provedeného vyšetření vyšlo najevo, že příčinou smrti bylo hladovění a chřipka. Dítě bylo také dehydrované a mělo silné vyrážky v oblastech pod plenkou, uvádí server BBC.

Při prvním výslechu Kudiová tvrdila, že byla po celou dobu se svým dítětem v bytě. Přiznala se pouze k jedné návštěvě v Londýně, kterou s ní prý holčička absolvovala také. Policisté ale zkontrolovali kamerové záběry a našli také snímky v telefonu pořízené samotnou Verphy během jejího pobytu mimo domov.