Incident se stal v listopadu 2020 v 17. pařížském obvodu. Zecler vypověděl, že šel po ulici bez roušky, která byla tehdy povinná kvůli šíření koronaviru. Když spatřil policejní auto, vešel do domu, ve kterém je nahrávací studio, aby se vyhnul pokutě.
Policisté pak podle něj vstoupili za ním, k čemuž neměli oprávnění, a začali ho bít. Útok zaznamenaly bezpečnostní kamery. Policisté způsobili Zeclerovi poranění na hlavě, na rtu a na paži. Napadený vypověděl, že mu také rasisticky nadávali. Policie producenta naopak obvinila z toho, že na strážce pořádku zaútočil a snažil se jim vzít jednu ze zbraní. Záznam z kamer to ale vyvrátil.
Policisté v pátek dostali pětileté tresty. Jeden musí nastoupit do vězení na dva roky, druhý na půldruhého roku. Na zbývající délku trestu se vztahuje podmínka. Třetí policista má podle soudu rok nosit zařízení pro elektronický monitoring, na čtyři roky má trest podmíněný. Všichni tři nesmějí už nikdy pracovat u policie.
„Spravedlnosti bylo učiněno zadost,“ uvedl podle agentury AFP Zeclerův právní zástupce. Rozsudek podle něho poškozenému vrací důstojnost a umožní mu znovu budovat život.
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V Paříži obžalovali policisty, kteří zbili černošského producenta
Všichni tři policisté, kteří byli obžalovaní z ublížení na zdraví a padělání policejního protokolu, se Zeclerovi v pátek omluvili. Soud jim uložil přísnější tresty, než navrhovala prokuratura, ale na rozdíl od vyšetřovatelů dospěl k závěru, že přitěžující okolností v tomto případě byl rasismus. Zecler ve svých výpovědích důsledně zmiňoval rasistické nadávky, jimiž ho policisté častovali.
Lidskoprávní organizace a aktivisté obviňují francouzskou policii ze systémového rasismu a brutality, ale úřady a policejní odbory tvrdí, že případy policejního násilí jsou ojedinělé. Loňská zpráva francouzského ombudsmana Françoise-Noëla Buffeta upozornila na to, že u mladých mužů „považovaných za Araby, černochy ze severní Afriky“ je oproti ostatní populaci čtyřikrát pravděpodobnější, že je zastaví policie, uvádí AFP.
Tato agentura podotkla, že případy, kdy soud potrestá policisty kvůli brutalitě při zásahu, jsou vzácné. Tento týden odvolací soud poslal na osm let do vězení policistu, který v roce 2020 nedaleko Paříže zastřelil černocha. Také jemu dal doživotní zákaz práce v policejním sboru a na 15 let mu zakázal nosit střelnou zbraň.
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30. listopadu 2020