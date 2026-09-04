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Porota v USA se neshodla, soud s matkou obžalovanou z vraždy tří dětí neplatí

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  21:40
Lindsay Clancyová se svým advokátem Kevinem Reddingtonem sleduje porotce během...

Lindsay Clancyová se svým advokátem Kevinem Reddingtonem sleduje porotce během procesu, v němž čelí obvinění z vraždy. Soudce William Sullivan porotě nařídil pokračovat v jednání poté, co podruhé oznámila, že se nedokáže jednomyslně shodnout na verdiktu. (2. září 2026) | foto: Reuters

Soudce William Sullivan v soudní síni na začátku jednání v procesu s Lindsay...
Lindsay Clancyová se svým advokátem Kevinem Reddingtonem sleduje porotce během...
Lindsay Clancyová se svým advokátem Kevinem Reddingtonem sleduje porotce během...
Lindsay Clancyová se svým advokátem Kevinem Reddingtonem sleduje porotce během...
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Americký soudce v pátekostře sledovaném procesu s Lindsay Clancyovou, která čelila obvinění z vraždy svých tří malých dětí v roce 2023, prohlásil soud za neplatný poté, co se porota nemohla shodnout na verdiktu. Obhajoba Clancyové, která nepopírá, že děti uškrtila, tvrdí, že ji k činu vedla poporodní psychóza.Proti prohlášení soudu za neplatný obhajoba odvolala, ale vrchní soud státu Massachusetts to zamítl. Prokuratura tak na základě dnešního rozhodnutí soudce může proces nastartovat znovu.

Soudce William Sullivan uvedl, že s formálním prohlášením o neplatnosti procesu počká hodinu, aby dal obhájci Clancyové Kevinovi Reddingtonovi možnost podat mimořádné odvolání a porotci tak mohli pokračovat v jednání. Obhajoba se odvolala, ale soud žádost zamítl.

Exmanžel zavraždil jejich pět dětí, přesto Američanka žádá soud o shovívavost

Porota se nedokázala jednomyslně shodnout na verdiktu ani po sedmém dni jednání. Stalo se to den poté, co předseda poroty sdělil soudci, že jeden člen poroty odmítá dodržovat pokyny soudu ohledně přiměřené pochybnosti, čímž poskytl vzácný vhled do možného konfliktu mezi členy poroty. Obhájci Clancyové chtěli, aby byl tento člen poroty vyřazen.

Tento téměř šestitýdenní soudní proces, který byl vysílán v televizi, znovu rozvířil dlouho trvající debaty o tom, jak se v USA přistupuje k duševnímu zdraví žen po porodu a jak se právní systém USA vypořádává s případy, kdy matky zabijí své děti.

Zastánci Clancyové ji označovali za milující matku, která věděla, že není v pořádku několik měsíců a vyhledala pomoc, přičemž se mimo jiné nechala hospitalizovat na psychiatrii. Její odpůrci naopak uvádějí, že si zaslouží trest za krutý a sobecký čin.

Obviněná z vraždy dětí může být vydána do USA. Obává se o porušení svých práv

Bývalá porodní sestra Clancyová 24. ledna 2023 uškrtila své tři děti posilovacími gumami ve sklepě rodinného domu a poté skočila z okna ložnice v patře, v důsledku čehož ochrnula od pasu dolů. Podle svých právníků slyšela hlas, který ji vyzýval k zabití dětí, aby následně mohla ukončit život. Prokurátoři tvrdí, že žena úmyslně poslala manžela na pochůzky, aby ho dostala z domu. Rovněž zpochybňují závažnost jejího pokusu spáchat sebevraždu.

Soudce William Sullivan v soudní síni na začátku jednání v procesu s Lindsay Clancyovou, matkou z Duxbury obžalovanou z trojnásobné vraždy. (3. září 2026)

Příbuzní, nyní již exmanžel Patrick Clancy a lékaři ženy u soudu vypovídali o tom, jak se duševní stav Clancyové po porodu třetího dítěte prudce zhoršoval, v důsledku čehož jí lékaři předepsali řadu léků. Žena byla také krátce v psychiatrické nemocnici. Lékařští znalci předvolaní obžalobou i obhajobou ovšem dospěli k výrazně odlišným závěrům o jejím psychickém stavu v době činu.

Proces byl srovnáván s případem Andrey Yatesové z Texasu, která v roce 2001 utopila svých pět dětí ve vaně. Poté, co odvolací soud zrušil její původní rozsudek za vraždu, byla v roce 2006 shledána nevinnou z důvodu nepříčetnosti. Její právníci tvrdili, že trpěla těžkou poporodní psychózou.

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