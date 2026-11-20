Podle amerických a kanadských úřadů bylo spiknutí podpořené indickou vládou součástí širšího úsilí cílit na indické disidenty.
Soudce federálního soudu na Manhattanu Victor Marrero uložil Gutpovi trest odnětí svobody na 235 měsíců.
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Prokurátoři Guptu obvinili, že společně s představitelem indické vlády plánoval zabít americko-kanadského občana Gurpatwanta Singha Pannuna, právníka v organizaci Sikhs for Justice (Sikhové za spravedlnost) v New Yorku a zastánce vzniku samostatného sikhského státu na severu Indie.
Gupta a indický vládní představitel Vikáš Jádav podle prokurátorů zařídili, aby bylo 15 tisíc dolarů (asi 334 tisíc Kč) v hotovosti doručeno nájemnému vrahovi, který byl ve skutečnosti americkým policistou v utajení.
Indická vláda odmítla podíl na spiknutí proti Pannunovi s tím, že by to bylo v rozporu s vládní politikou. Jádav v případu rovněž čelí obvinění, ale není ve vazbě amerických úřadů.