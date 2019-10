Vězeň unikl v USA o vlásek trestu smrti, ze soudce se vyklubal antisemita

Halprinovi právníci začali soudce Vickerse Cunninghama vyšetřovat poté, co deník The Dallas Morning News loni napsal, že Cunningham slíbil svým dětem peněžitou odměnu, pokud uzavřou sňatek s bílým křesťanem opačného pohlaví. Soudce takovou dohodu nakonec sám veřejně přiznal.

V novém soudním procesu se nyní rozhodne, jestli Cunninghamovy nahlášené rasistické názory měly vliv na rozhodnutí v Halprinově případu a jestli bude mít odsouzený kvůli tomu nárok na obnovu trestního řízení.

„Rozhodnutí přezkoumat soudcovo chování je signálem, že nebude tolerována bigotnost u texaských trestních soudů,“ uvedl jeden z Halprinových právníků Tivon Schardl.

Podle listu The Independent je rozhodnutí texaského odvolacího soudu posledním zvratem v případu skupiny pachatelů známých jako „Texaská sedma“, ze kterých byli už čtyři popraveni. Popravu jediného dalšího žijícího člena bandy Patricka Murphyho soud dočasně zablokoval letos v březnu.



Halprin společně s dalšími šesti muži provedl na konci roku 2000 několik krádeží. Při poslední z nich se na místě objevil policista Aubrey Hawkins. Zloději zpanikařili, vytáhli zbraně a policistu zastřelili.

Hispánec, žid i černoch jednou ranou, liboval si soudce

Halprin od začátku tvrdil, že on ze své zbraně nevystřelil, naopak ho vyděsila zuřivá palba kompliců. Soud přesto Halprina v roce 2003 odsoudil k smrti, a to na základě texaské legislativy známé jako „zákon zúčastněných stran“. Podle něj lze spolupachatele potrestat, jako by to byli oni, kdo zmáčkl spoušť.



Podle ředitele Informačního centra pro trest smrti Roberta Dunhama je nestranný soudce pro spravedlivý proces nezbytný. Halrpinovi právníci vypátrali, že Cunningham je vášnivým antisemitou, což je podle Dunhama důvodem pro zahájení nového procesu.



Ačkoli Cunningham odmítá, že by jeho osobní názory nějak ovlivnily jeho rozhodování, podle svědků se o Halprinovi opakovaně vyjadřoval urážlivě v souvislosti s jeho židovským původem. Měl být pyšný také na to, že na smrt v rámci jednoho rozsudku poslal společně se židem také hispánce a černocha.