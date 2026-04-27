Za spolupráci s organizací, kterou úřady zakázaly jako extremistickou, hrozí v Rusku roky ve vězení. „Společenské hnutí bylo uznáno za extremistické sdružení. Jeho činnost je zakázána na území Ruska,“ citovala z rozsudku agentura Interfax. Soud rozhodoval o žádosti ministerstva spravedlnosti za zavřenými dveřmi, tedy s vyloučením veřejnosti a médií.
Samo hnutí podle AFP odsoudilo verdikt jako „další pokus zastrašit lidi, zbavit je podpory a donutit je mlčet“. Naznačila, že se hodlá proti rozhodnutí soudu odvolat.
|
Proti krokům ruského ministerstva spravedlnosti se v únoru ohradila mezinárodní organizace na obranu lidských práv Amnesty International. „Tato iniciativa (zakázat hnutí na obranu práv LGBT) odráží záměrnou strategii Kremlu legitimizovat a využít homofobii v tažení proti disentu, rovnosti, nediskriminaci a lidské důstojnosti,“ uvedla ředitelka Amnesty International pro východní Evropu Marie Struthersová.
Od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 vedení Ruska přitvrdilo konzervativní rétoriku a konflikt prezentuje jako boj proti Západu a jeho hodnotám, označovaným za dekadentní. Ruský nejvyšší soud v roce 2023 zakázal „mezinárodní hnutí LGBT“ jako extrémistické, navzdory námitkám, že žádná organizace s tímto názvem neexistuje.