Sexuální menšina jako extremisté. Soud v Rusku zakázal hnutí na obranu práv LGBT

Soud v druhém největším ruském městě Petrohradu v pondělí zakázal jako extremistickou organizaci hnutí na obranu práv sexuálních menšin, Ruská LGBT-síť. Soud tímto rozhodnutím fakticky hnutí postavil mimo zákon a otevřel cestu k pronásledování přívrženců hnutí, uvedla agentura AFP.
Aktivisté za práva LGBT komunity protestují v Rusku. (1. května 2013) | foto: ČTK

Za spolupráci s organizací, kterou úřady zakázaly jako extremistickou, hrozí v Rusku roky ve vězení. „Společenské hnutí bylo uznáno za extremistické sdružení. Jeho činnost je zakázána na území Ruska,“ citovala z rozsudku agentura Interfax. Soud rozhodoval o žádosti ministerstva spravedlnosti za zavřenými dveřmi, tedy s vyloučením veřejnosti a médií.

Samo hnutí podle AFP odsoudilo verdikt jako „další pokus zastrašit lidi, zbavit je podpory a donutit je mlčet“. Naznačila, že se hodlá proti rozhodnutí soudu odvolat.

Proti krokům ruského ministerstva spravedlnosti se v únoru ohradila mezinárodní organizace na obranu lidských práv Amnesty International. „Tato iniciativa (zakázat hnutí na obranu práv LGBT) odráží záměrnou strategii Kremlu legitimizovat a využít homofobii v tažení proti disentu, rovnosti, nediskriminaci a lidské důstojnosti,“ uvedla ředitelka Amnesty International pro východní Evropu Marie Struthersová.

Od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 vedení Ruska přitvrdilo konzervativní rétoriku a konflikt prezentuje jako boj proti Západu a jeho hodnotám, označovaným za dekadentní. Ruský nejvyšší soud v roce 2023 zakázal „mezinárodní hnutí LGBT“ jako extrémistické, navzdory námitkám, že žádná organizace s tímto názvem neexistuje.

