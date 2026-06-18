Soud potvrdil čtrnáct let vězení pro otce chlapce, který ve škole zabil deset lidí

Chlapec, jemuž tehdy bylo 13 let, vstoupil do své školy ozbrojen pistolí, kterou vzal svému otci. Deset lidí zabil, pět žáků a učitelku dějepisu zranil. Kvůli nízkému věku v době spáchání trestného činu je podle srbského práva trestně nezpůsobilý. Proto nemohl být trestně stíhán a je umístěn v psychiatrické léčebně. Při soudním řízení se svými rodiči vypovídal jako svědek.
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Školák, který v Srbsku zastřelil deset lidí, svědčí u soudu proti svým rodičům
Chlapcův otec Vladimir Kecmanović už v roce 2024 dostal v prvoinstančním rozsudku trest 14 a půl roku vězení za trestné činy proti veřejnému pořádku a zanedbávání výchovy dítěte. Jeho choť Miljanu Kecmanovičovou poslal soud do vězení na tři roky za zanedbávání výchovy a zneužívání dítěte.
Oba rodiče vinu odmítají. V listopadu 2025 rozsudky zrušil odvolací soud, který tehdy poukázal na nejasné a protichůdné odůvodnění rozsudku a nařídil případ znovu projednat.
Méně než 48 hodin po střelbě ve škole na začátku května 2023 došlo k druhému masakru 60 kilometrů jižně od Bělehradu. Jednadvacetiletý muž tehdy automatickou zbraní zabil osm lidí.
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Další masakr v Srbsku. Útočník zastřelil osm lidí, ministr hovoří o terorismu
Ačkoli v Srbsku koluje mnoho zbraní, k podobnému druhu masakrů dochází jen zřídka. Tyto dvě tragédie vyvolaly protivládní demonstrace, na kterých se sešly desítky tisíc lidí. Požadovali odstoupení některých oficiálních činitelů a konec glorifikace násilí a mafiánské kultury v médiích.