Polští faráři zneužívali desítky dětí. Biskup to včas neoznámil, soud ho uznal vinným

Verdikt není pravomocný, biskup vinu odmítl.
Jde o nejvýznamnější případ svého druhu a další v řadě skandálů týkajících se zneužívání ze strany duchovních, které podkopaly důvěru v církev v jedné z nejvíce katolických zemí Evropy.
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Byl to první soudní proces v Polsku s úřadujícím biskupem týkající se nesplnění oznamovací povinnosti sexuálních zločinů spáchaných na nezletilých, uvedla televize Polsat.
„Končí tím schovávání pedofilních duchovních za zdmi kurie a pod rouškou kanonického práva,“ napsal v komentáři list Gazeta Wyborcza. Připomněl, že polští biskupové až dosud čelili postihům za zanedbání povinností v případech zneužíváním dětí kněžími jen ze strany Vatikánu.
Jde tedy o historický – i když nepravomocný - rozsudek a významný posun: odpovědnost biskupa za to, jak reaguje na újmu způsobenou dětem, již není pouze vnitřní záležitostí církve, dodal deník.
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Obvinění proti biskupovi se týkala skutečnosti, že duchovní včas neuvědomil prokuraturu o sexuálních zločinech, kterých se dopustili faráři Stanislaw P. a Tomasz K. Biskup podle obžaloby disponoval věrohodnými informacemi o zneužívání dětí mladších 15 let, avšak tyto informace neprodleně nepředal příslušným úřadům.
Tato prodleva měla podle žalobce závažné důsledky, včetně promlčení skutků spáchaných na některých obětech. Biskupství podle prokurátora mělo oznámit pachatele hned, jakmile v roce 2017 vstoupily v platnost předpisy, které zavedly trestní odpovědnost za zatajování určitých trestných činů, včetně sexuálního zneužívání dětí.
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Podle prokuratury interní církevní vyšetřování kněze Stanisława P. začalo v roce 2000 a v roce 2013 bylo rozhodnuto o jeho zbavení kněžského stavu. Biskup Jež ale o činu informoval prokuraturu až v roce 2020, a to až poté, co o případu informoval veřejnost jiný duchovní. V případě Tomasze K., který sexuálně zneužíval děti přinejmenším už v roce 2018, biskup informoval prokuraturu v roce 2021, uvedl dříve polský tisk.
Zneužili desítky dětí
Úřady přestaly Stanislawa P. stíhat v roce 2022 kvůli promlčení, zatímco soudní proces s Tomaszem K. stále pokračuje. Oba duchovní zneužili desítky obětí, uvedl Polsat.
Jež před soudem vysvětloval prodlevu v oznámení obou případů nejasnostmi v předpisech a specifickými okolnostmi obou případů. Biskupův obhájce argumentoval, že obvinění biskupa, který nakonec uvědomil úřady, může odradit jiné preláty od nahlášení podobných zločinů. Obhajoba dala podle agentury AFP najevo, že se odvolá.
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Soud po osmi měsících od zahájení procesu nepravomocně odsoudil biskupa ke dvěma letům omezení svobody, přičemž trest má být vykonán formou srážek z platu: každý měsíc po dobu dvou let má biskup přijít o čtvrtinu svých příjmů, které převede nadaci pečující o děti.
Ačkoliv mnozí Poláci stále považují katolickou víru za klíčovou součást své národní identity, případy sexuálního zneužívání ze strany kněží vedly k tomu, že stále více lidí uvádí, že ztratili v církev důvěru. Loňský průzkum polské agentury IBRiS ukázal, že podíl Poláků, kteří důvěřují katolické církvi, klesl z 58 procent v roce 2016 na 35 procent, poznamenal Reuters.