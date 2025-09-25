Soud OSN na žádost Paříže zastavil řízení s Íránem kvůli zadržování Francouzů

„Rozhodnutí bylo přijato na základě sdělení zaslaného zástupcem Francie, který informoval soud, že jeho vláda si přeje odstoupit od řízení. Írán proti tomu nevznesl námitky,“ uvedl soudní dvůr ve svém prohlášení.
Írán zadržel dnes čtyřicetiletou Kohlerovou a dvaasedmdesátiletého Parise v květnu 2022 kvůli obvinění ze špionáže pro Izrael. Za to hrozí v Íránu až trest smrti. Francie kroky Íránu dříve označila za nepřijatelné.
Zástupci Teheránu uvedli, že kauza postupuje podle íránských zákonů a že francouzští diplomaté mají ke Parisovi a Kohlerové pravidelný přístup. Rodiny zadržených uvedly, že situaci považují za stále beznadějnější.
Dříve v září řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, že dohoda o výměně francouzských vězňů za Íránku Mahdí Esfandriaríovou drženou ve Francii se blíží do závěrečné fáze. Ženu Paříž zadržela v únoru kvůli obvinění z propagace terorismu na sociálních sítích. Írán její osvobození požadoval několikrát a uvedl, že ji Francie drží neprávem.
V Íránu je podle AFP v současné době drženo dvacet Evropanů. Je mezi nimi i devatenáctiletý Lennart Monterlos s francouzským a německým občanstvím, kterého při cestě na kole mezi Evropou a Asií zadrželi v zemi v červnu při krátké válce mezi Íránem a Izraelem.
ICJ je hlavní soudní orgán OSN. Projednává spory mezi zeměmi, obvykle v případech, kdy jeden stát obviní druhý z porušení mezinárodních smluv.