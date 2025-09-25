Soud OSN na žádost Paříže zastavil řízení s Íránem kvůli zadržování Francouzů

  17:36
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) zastavil na žádost Francie řízení ve sporu mezi Paříží a Teheránem kvůli zadržení dvou francouzských občanů v Íránu. Francie podala v květnu žalobu kvůli zadržení Cécile Kohlerové a Jacquese Parise, protože se domnívala, že jsou drženi jako rukojmí.
Portréty francouzských rukojmích Cecile Kohlerové a Jacquesa Parise jsou...

Portréty francouzských rukojmích Cecile Kohlerové a Jacquesa Parise jsou vyvěšeny na mřížích Národního shromáždění. (13. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Demonstranti a rodiny Cecile Kohlerové a Jacquesa Parise sešli na Place du...
Demonstranti a rodiny Cecile Kohlerové a Jacquesa Parise sešli na Place du...
Demonstranti a rodiny Cecile Kohlerové a Jacquesa Parise sešli na Place du...
Anne Hidalgo, starostka Paříže, během shromáždění k výročí tří let zajetí,...
„Rozhodnutí bylo přijato na základě sdělení zaslaného zástupcem Francie, který informoval soud, že jeho vláda si přeje odstoupit od řízení. Írán proti tomu nevznesl námitky,“ uvedl soudní dvůr ve svém prohlášení.

Írán zadržel dnes čtyřicetiletou Kohlerovou a dvaasedmdesátiletého Parise v květnu 2022 kvůli obvinění ze špionáže pro Izrael. Za to hrozí v Íránu až trest smrti. Francie kroky Íránu dříve označila za nepřijatelné.

Sarkozyho v kauze peněz od Kaddáfího odsoudili na pět let za zločinné spolčení

Zástupci Teheránu uvedli, že kauza postupuje podle íránských zákonů a že francouzští diplomaté mají ke Parisovi a Kohlerové pravidelný přístup. Rodiny zadržených uvedly, že situaci považují za stále beznadějnější.

Dříve v září řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, že dohoda o výměně francouzských vězňů za Íránku Mahdí Esfandriaríovou drženou ve Francii se blíží do závěrečné fáze. Ženu Paříž zadržela v únoru kvůli obvinění z propagace terorismu na sociálních sítích. Írán její osvobození požadoval několikrát a uvedl, že ji Francie drží neprávem.

V Íránu je podle AFP v současné době drženo dvacet Evropanů. Je mezi nimi i devatenáctiletý Lennart Monterlos s francouzským a německým občanstvím, kterého při cestě na kole mezi Evropou a Asií zadrželi v zemi v červnu při krátké válce mezi Íránem a Izraelem.

ICJ je hlavní soudní orgán OSN. Projednává spory mezi zeměmi, obvykle v případech, kdy jeden stát obviní druhý z porušení mezinárodních smluv.

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Nejbohatší Ind skupuje levnou ruskou ropu. Ta mnohdy končí i v Evropě

Společnost Reliance Industries, za kterou stojí indický průmyslník Mukeš Ambani, zakoupila od roku 2022 ruskou ropu za 33 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 725 miliard korun. Tyto...

25. září 2025

Přehození odpovědnosti na Evropu, míní Tusk o Trumpovu zdánlivém obratu

Polský premiér Donald Tusk varoval před iluzemi ohledně změny postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa k ruské invazi na Ukrajinu. Šéf Bílého domu v úterý navzdory svým dřívějším vyjádřením...

25. září 2025  17:51

Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte,“ řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na...

25. září 2025  17:41

Mladý cizinec před policisty skočil z balkonu, dopadl mimo hasičskou matraci

Kvůli neznámému muži sedícímu na zábradlí balkonu ve čtvrtém patře bytového domu vyjížděli ve čtvrtek ráno policisté do Italské ulici na pražských Vinohradech. Přivolala je náhodná kolemjdoucí z...

25. září 2025  17:34

Obavy ze zatykače? Netanjahuův let se cestou do USA vyhnul řadě zemí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se na cestě na Valné shromáždění OSN v New Yorku vyhnul vzdušnému prostoru většiny evropských zemí, s výjimkou Itálie a Řecka. Premiér zřejmě zvolil delší cestu,...

25. září 2025  17:29

Hnutí Přísaha ve volbách 2025: vyhrožování korupci „smrtí“ a navážení do vlády

Pravicové hnutí emeritního vysoce postaveného policisty Roberta Šlachty se ohání vymýcením korupce a žene se do voleb. Relativně malé uskupení se ale nedokázalo s nikým dohodnout na spolupráci a dnes...

25. září 2025  17:28

Smršť dětí s otravou. Dřív pily, teď berou léky a jiné drogy, říká lékař

Premium

Dětí předávkovaných alkoholem, léky či novými drogami přibývá už dlouho. Ale smršť, jakou zažila menší nemocnice začátkem týdne, tamní pediatři nepamatují. „Během dvou dní nám záchranka přivezla sedm...

25. září 2025  17:26

Unikátní naleziště vydalo stovky keltských mincí, lokalitu archeologové tají

Vše začalo malou keltskou mincí nepravidelného oválného tvaru o velikosti 12 na 15 milimetrů. Na přísně utajené lokalitě severního Plzeňska ji před několika lety objevil amatérský archeolog. Nejprve...

25. září 2025  17:04

V Kremlu by měli začít hledat kryt, pokud Rusko neukončí válku, vzkazuje Zelenskyj

Pokud Rusko neukončí válku proti Ukrajině, měli by se lidé v Kremlu připravit hledat úkryt, vzkázal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Axios. Zdůraznil však, že...

25. září 2025  16:48

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Superdávka je výrazný úspěch vlády, říká krajský lídr SPOLU Kučera. Omezil by Airbnb

Podle poslance Michala Kučery, lídra SPOLU v Ústeckém kraji, vláda premiéra Fialy zvládla svou práci. Zvlášť s ohledem na fakt, že převzala zemi „po Babišově rozhazování a Havlíčkově neřešení...

25. září 2025  16:43

Kuriózní průzkum: koho volí vegetariáni, traktoristé nebo lidé, kteří trpí zácpou

Jak by dopadly sněmovní volby, kdyby hlasovali jen traktoristé, uživatelé seznamek nebo lidé, které trápí zácpa? Na takovéto kuriózní otázky se ptal průzkum společnosti NADA Research. Například...

25. září 2025  16:28

