Přesun sídla FBI mimo Washington? Trump je proti, soud však jeho záměr odmítl

FBI musí své stávající sídlo opustit kvůli velmi špatnému stavu areálu.
Trumpův předchůdce Joe Biden rozhodl se svou administrativou, že nové sídlo FBI vznikne ve městě Greenbelt ve státě Maryland. Nová administrativa se však rozhodnutí snaží zvrátit. Podle ní by FBI mohl sídlit v budově ve Washingtonu, která ale rovněž potřebuje renovaci.
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Spor nakonec skončil u soudu na základě podání státu Maryland, který podle ministra spravedlnosti Anthonyho Browna přislíbil na realizaci sídla stovky milionů dolarů (miliardy korun). Podle soudce postup Trumpovy administrativy porušoval zákon, a proto rozhodnutí současné vlády nechal zrušit.