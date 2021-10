Členka IS nechala zemřít pětiletou jezídku žízní, dostala deset let

Německý soud poslal na deset let do vězení Jennifer Wenischovou, bývalou členku teroristické organizace Islámský stát (IS). Žena čelila obžalobě, že nechala v Iráku zemřít žízní pětiletou jezídskou dívku, kterou využívala jako otrokyni. Státní zástupci pro ni žádali doživotí za vraždu a válečný zločin.