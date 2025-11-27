Chtěl upálit manželku v tramvaji, dostal doživotí. Jako poprava, řekl německý soud

  12:23
Doživotní trest si u soudu ve východoněmecké Geře vyslechl Gruzínec, který se v březnu pokusil v tramvaji upálit svou ženu. Cítil se ponížen tím, že se s ním manželka chtěla rozvést. Žena utrpěla vážná zranění a soud jí přiřknul odškodné 75 tisíc eur (1,8 milionu Kč).
Šestačtyřicetiletý Gruzínec se v březnu pokusil v tramvaji upálit svou ženu....

Šestačtyřicetiletý Gruzínec se v březnu pokusil v tramvaji upálit svou ženu. (23. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Gruzínec ve východoněmecké Geře podpálil ženu v tramvaji. (16. března 2025)
Gruzínec ve východoněmecké Geře podpálil ženu v tramvaji (16. března 2025)


„Nejste monstrum, jste člověk, který na sebe naložil těžkou vinu,“ řekl soudce Uwe Tonndorf. Poznamenal, že 47letý muž nechtěl, aby jeho žena vedla samostatný život. Čin pak Tonndorf přirovnal k veřejné popravě.

Ženu se muž pokusil upálit v tramvaji v Geře, kde ji polil benzinem a zapálil. Následně z místa utekl, ale později se policii vzdal. Ženě tehdy pomohl řidič tramvaje, který ji uhasil hasicím přístrojem.

Gruzínec se v německé Geře pokusil v tramvaji upálit manželku

Případ vyvolal v Německu debatu o takzvané femicidě, kdy jsou vraždy žen motivované pohlavím oběti. Magazín Der Spiegel v říjnu napsal, že počet zaznamenaných případů násilí proti ženám v Německu stoupá.

Podle Spolkového kriminálního úřadu (BKA) se vyšetřovatelé v roce 2023 věnovali 180 715 případů domácího násilí na ženách, o rok dříve jich přitom bylo 171 076. Kriminalisté vycházejí z toho, že takových případů je výrazně více, oběti je ale neohlásí.

Gera

Gera

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

