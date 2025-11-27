„Nejste monstrum, jste člověk, který na sebe naložil těžkou vinu,“ řekl soudce Uwe Tonndorf. Poznamenal, že 47letý muž nechtěl, aby jeho žena vedla samostatný život. Čin pak Tonndorf přirovnal k veřejné popravě.
Ženu se muž pokusil upálit v tramvaji v Geře, kde ji polil benzinem a zapálil. Následně z místa utekl, ale později se policii vzdal. Ženě tehdy pomohl řidič tramvaje, který ji uhasil hasicím přístrojem.
|
Gruzínec se v německé Geře pokusil v tramvaji upálit manželku
Případ vyvolal v Německu debatu o takzvané femicidě, kdy jsou vraždy žen motivované pohlavím oběti. Magazín Der Spiegel v říjnu napsal, že počet zaznamenaných případů násilí proti ženám v Německu stoupá.
Podle Spolkového kriminálního úřadu (BKA) se vyšetřovatelé v roce 2023 věnovali 180 715 případů domácího násilí na ženách, o rok dříve jich přitom bylo 171 076. Kriminalisté vycházejí z toho, že takových případů je výrazně více, oběti je ale neohlásí.