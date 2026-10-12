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Soud se postavil Trumpovi. Nařídil mu nevysílat politické reklamy z veřejných peněz

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  6:24
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce. | foto: TruthSocial/Donald Trump

Obrázek AI s Trumpem, jak je s Georgem Washingtonem
Obrázek AI, ve kterém Robert de Niro uznává Trumpa za svého prezidenta
Obrázek AI, ve kterém je Trump v letadle vzýván davy.
Obrázek AI, ve kterém je Trump jako superhrdinský vůdce.
28 fotografií
Americká soudkyně v noci na pondělí nařídila okamžité zastavení politických reklam financovaných z peněz daňových poplatníků, které oslavují prezidenta Donalda Trumpa a propagují jeho politiku.

Kritika vůči klipům se objevila krátce před listopadovými volbami, které rozhodnou o tom, zda si Trumpovi republikáni udrží v americkém Kongresu většinu.

Federální soudkyně Jennifer Rochonová z newyorského Manhattanu dočasně zakázala vysílání reklam poté, co se postavila na stranu žalobců, včetně nestranické občanské iniciativy Common Cause (Společná věc), kteří proti spotům vznesli námitky. Reklamy podle nich nejsou sdělením ve veřejném zájmu, ale politickou propagandou, která má pomoci republikánským kandidátům ve volbách konaných 3. listopadu.

Trump přestane platit propagační videa z veřejných peněz. Uhradí si je prý sám

Prezidentova administrativa podle samostatného prohlášení předloženého v sobotu soudu nicméně plánovala zastavit vysílání reklam ještě před vydáním soudního příkazu. Americké ministerstvo spravedlnosti na žádost agentury o komentář k verdiktu zatím nereagovalo.

Trump minulý týden po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, uvedl, že chce videa příště platit ze svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Make America Great Again, Učiňme Ameriku opět skvělou). Šéf Bílého domu videa označuje za vlastenecká a považuje je za propagaci „skvělých Spojených států“ a oslavu nynějšího zlatého věku, které podle něj USA za jeho prezidentství zažívají.

Stanice CNN na začátku října informovala o tom, že Trumpova vláda vytvořila nejméně 13 videí ve stylu kampaně a že tyto reklamy, které zatím nebyly všechny odvysílány, používá k propagaci prezidenta a jeho politiky. Jedno z videí například shrnuje americká tažení proti Venezuele a Íránu, další nese název Bůh stvořil Trumpa, v jiném zase prezident prohlašuje, že USA nikdy nebudou komunistickou zemí, a další se vrací k soutěži Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních v aréně postavené u Bílého domu na Trumpovy červnové 80. narozeniny.

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