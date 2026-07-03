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Řekl o Erdoganovi, že je diktátor. Známého komika po návratu do vlasti zavřeli

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  21:44
Plakát tureckého komika Denize Göktaşe. (3. července 2026)

Plakát tureckého komika Denize Göktaşe. (3. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Proti zatčení komika Denize Göktaşe v pátek před soudem v Istanbulu...
Proti zatčení komika Denize Göktaşe v pátek před soudem v Istanbulu...
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (26. března 2025)
Proti zatčení komika Denize Göktaşe v pátek před soudem v Istanbulu...
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Jeho nedávné stand-up vystoupení zhlédlo na sociálních sítích za týden devět milionů lidí. Dvaatřicetiletého komika Denize Göktaşe poslal istanbulský soud do vazby. Obvinil ho z podněcování k nenávisti a urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Proti Göktaşovu zatčení v pátek před soudem v Istanbulu protestovaly desítky lidí. Žádali jeho propuštění a dodržování svobody slova.

Göktaş byl zatčen ve čtvrtek na istanbulském letišti, když se vracel ze zahraničí. Prokuratura uvedla, že dostala 185 stížností na jeho vystoupení a že ho vyšetřuje kvůli veřejné urážce náboženských hodnot.

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Obvinění se týká představení z 1. června, jehož záznam byl po třech týdnech zveřejněn na platformě YouTube. Od té doby ho zhlédlo devět milionů lidí.

Úryvky z něj se šířily i na sociálních sítích, kde ho viděly další miliony lidí. Podle agentury Bianet jde o stand-up show, se kterou Göktaş vystupuje už tři roky. Satiricky v ní hovoří mimo jiné o prezidentovi Erdoganovi, jehož označuje za diktátora, ale zmiňuje také korán či takzvané burkiny, tedy plavky, které nosí muslimky a které zakrývající celé tělo.

„Popírám, že bych se dopustil trestného činu urážky prezidenta. Neměl jsem v úmyslu prezidenta ponižovat. Slovo diktátor je politický termín a o tomto tématu se často veřejně diskutuje,“ řekl Göktaş, který jako komik vystupoval nejen v Turecku, ale i v dalších zemích, včetně Spojených států.

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Za urážku prezidenta v Turecku hrozí čtyři roky vězení. Trest ale může být vyšší, pokud se urážka objevila v médiích.

Nelegální je „urážka tureckého národa, státu, republiky či státních institucí“ podle dvou článků trestního zákona, které lidskoprávní organizace označují za porušování svobody slova. Podle nich tato ustanovení Erdogan a jeho vláda používají jako zbraň vůči svým kritikům.

I Evropský soud pro lidská práva (ECHR) v roce 2021 v kauze týkající se Turecka uvedl, že považovat urážku prezidenta za trestný čin je porušení svobody slova. ECHR dal tehdy Turecku pokutu a vyzval ho ke změně zákona.

Stockholmské centrum pro svobodu (SCF) tento týden uvedlo, že kvůli urážce prezidenta jsou v Turecku každoročně vyšetřovány, stíhány nebo odsouzeny tisíce lidí.

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