Řekl o Erdoganovi, že je diktátor. Známého komika po návratu do vlasti zavřeli

Göktaş byl zatčen ve čtvrtek na istanbulském letišti, když se vracel ze zahraničí. Prokuratura uvedla, že dostala 185 stížností na jeho vystoupení a že ho vyšetřuje kvůli veřejné urážce náboženských hodnot.
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Obvinění se týká představení z 1. června, jehož záznam byl po třech týdnech zveřejněn na platformě YouTube. Od té doby ho zhlédlo devět milionů lidí.
Úryvky z něj se šířily i na sociálních sítích, kde ho viděly další miliony lidí. Podle agentury Bianet jde o stand-up show, se kterou Göktaş vystupuje už tři roky. Satiricky v ní hovoří mimo jiné o prezidentovi Erdoganovi, jehož označuje za diktátora, ale zmiňuje také korán či takzvané burkiny, tedy plavky, které nosí muslimky a které zakrývající celé tělo.
„Popírám, že bych se dopustil trestného činu urážky prezidenta. Neměl jsem v úmyslu prezidenta ponižovat. Slovo diktátor je politický termín a o tomto tématu se často veřejně diskutuje,“ řekl Göktaş, který jako komik vystupoval nejen v Turecku, ale i v dalších zemích, včetně Spojených států.
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Za urážku prezidenta v Turecku hrozí čtyři roky vězení. Trest ale může být vyšší, pokud se urážka objevila v médiích.
Nelegální je „urážka tureckého národa, státu, republiky či státních institucí“ podle dvou článků trestního zákona, které lidskoprávní organizace označují za porušování svobody slova. Podle nich tato ustanovení Erdogan a jeho vláda používají jako zbraň vůči svým kritikům.
I Evropský soud pro lidská práva (ECHR) v roce 2021 v kauze týkající se Turecka uvedl, že považovat urážku prezidenta za trestný čin je porušení svobody slova. ECHR dal tehdy Turecku pokutu a vyzval ho ke změně zákona.
Stockholmské centrum pro svobodu (SCF) tento týden uvedlo, že kvůli urážce prezidenta jsou v Turecku každoročně vyšetřovány, stíhány nebo odsouzeny tisíce lidí.