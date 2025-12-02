Podporovali jste protesty v roce 2022. Dejte 22 miliard dolarů, žádá Írán USA

V září 2022 vypukly po celém Íránu protesty poté, co ve vazbě zemřela 22letá Mahsá Amíníová, kterou mravnostní policie zadržela kvůli nedostatečně zakrytým vlasům.
|
Jsou arogantní a chtějí jen podřízenost, opřel se vůdce Íránu Chameneí do USA
Protesty přerostly v největší manifestace proti teokratickému režimu od roku 1979, kdy tento režim převzal moc v zemi. Od tohoto roku také USA a Írán neudržují diplomatické vztahy.
Íránská vláda proti několik měsíců trvajícím demonstracím tvrdě zasáhla; podle nevládních organizací přitom zemřelo přes 500 lidí a dalších téměř 20 000 bylo zatčeno.
Mezi mrtvými bylo podle AFP i několik desítek příslušníků bezpečnostních složek.
|
Nesmírná úleva, napsal Macron. Írán pustil po letech dva Francouze, uvěznil však další
Mluvčí íránské justice v úterý USA a Izrael obvinil, že v té době podněcovaly a využívaly napětí v zemi. „Tyto akce vedly ke smrti nevinných lidí a značným materiálním škodám na soukromém i veřejném majetku,“ uvedl.
Íránské zákony vycházející z režimní interpretace islámského práva vyžadují u žen nepřiléhavé oblečení a pečlivé zakrytí vlasů. Od období protestů nicméně mnohé ženy tato pravidla porušují. Děje se tak především ve větších městech.
|
Předěláme vám pohlaví a levně, láká cizince Írán. Doopravdy jde o něco jiného
V roce 2023 íránský soud nařídil americké vládě zaplatit téměř 50 miliard dolarů (přes jeden bilion korun) za škody, které podle něj Spojené státy způsobily.
Škody měly vzniknout zabitím íránského generála Kásema Solejmáního americkou armádou v lednu 2020 v Iráku. Podle stanice Al-Arabíja však toto nařízení zůstalo z americké strany bez odezvy.