Soud zastavil Trumpa. Zrušil a i zakázal jmenování jeho právničky prokurátorkou

Rozhodnutí představuje porážku pro Trumpovu administrativu a může mít dopad i na další jmenované do vysokých úřadů.
Tříčlenný senát odvolacího soudu potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance, že Trumpova administrativa porušila zákon řadou manévrů, které učinila k ponechání Habbaové ve funkci i po uplynutí jejího prozatímního období a bez potvrzení Senátem.
Soud nižší instance v srpnu rozhodl, že Habbaová byla jmenována skrze „novou sérií právních a personálních kroků“ a že funkci federální prokurátorky nevykonává legálně. Stanovil tehdy, že její kroky učiněné od července v této roli mohou být prohlášeny za neplatné, ale výkon příkazu byl následně pozastaven do vyřešení odvolání.
|
Trump naštval floridské sousedy. Změnil trasy letů, aby se vyhnuly jeho sídlu
Habbaová není první prokurátorkou Trumpovy administrativy, jejíž jmenování bylo u soudu zpochybněno. Federální soudkyně minulý týden zamítla trestní řízení proti bývalému řediteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že prokurátorka Lindsey Halliganová, která na Trumpovo naléhání vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem.