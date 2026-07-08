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Trest za sexuální napadení i pomluvy: žena dostane miliony od Trumpa i s úroky

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  21:17
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...

Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean Carrollovou, rozhodla porota. (9. května 2023) | foto: Reuters

Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...
29 fotografií
Newyorský soudce rozhodl, že novinářce Elizabeth Jean Carrollové může být vyplaceno odškodné skoro 5,8 milionu dolarů (123 milionů Kč) vyplývající z občanskoprávního sporu, v němž porota v roce 2023 dospěla k závěru, že nynější prezident USA Donald Trump ženu v roce 1996 sexuálně napadl a když o incidentu promluvila veřejně, začal o ní šířit pomluvy.

Soudce Lewis A. Kaplan vydal příkaz, podle něhož mohou být peníze vyplaceny 82leté Carrollové spolu s úroky, které narostly od vynesení rozsudku.

Právníci Carrollové o vyplacení odškodného požádali poté, co nejvyšší soud USA odmítl projednat odvolání proti tři roky starému rozsudku v občanskoprávním sporu.

Trump již tuto částku uhradil; peníze byly po dobu odvolacího řízení uloženy ve fondu v očekávání soudního příkazu.

V USA vyšetřují novinářku, kterou Trump podle poroty sexuálně napadl

Trump se proti Kaplanově nařízení odvolal k federálnímu odvolacímu soudu na Manhattanu, a to zhruba hodinu po vydání nařízení.

„Americký lid stojí za prezidentem Trumpem a požaduje okamžité ukončení všech honů na čarodějnice, včetně této frašky financované demokraty, kterou představují podvody Carrollové,“ uvedl mluvčí Trumpova právního týmu. Právníci Carrollové na žádost o komentář neodpověděli.

Porota v roce 2023 dospěla k verdiktu u soudu, jehož se Trump neúčastnil a u kterého někdejší sloupkařka časopisu Elle Carrollová vypověděla, že ji sexuálně napadl ve zkušební kabince manhattanského luxusního obchodního domu.

Trump musí za pomluvu novinářky zaplatit 83 milionů dolarů, rozhodl soud

Carrollová, které je nyní 82 let, popsala ve své knize vydané v roce 2019 to, co označila za znásilnění spáchané o 23 let dříve. Trump ale trval na tom, že Carrollovou neznal a obvinil ji z toho, že se snaží propagovat své paměti na jeho úkor a že má politický motiv.

Trump se rovněž odvolává proti odškodnému ve výši 83 milionů dolarů za pomluvu, které Carrollové přiznala jiná manhattanská porota po soudním řízení v lednu 2024, při kterém Trump krátce vypovídal.

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