Trest za sexuální napadení i pomluvy: žena dostane miliony od Trumpa i s úroky

Soudce Lewis A. Kaplan vydal příkaz, podle něhož mohou být peníze vyplaceny 82leté Carrollové spolu s úroky, které narostly od vynesení rozsudku.
Právníci Carrollové o vyplacení odškodného požádali poté, co nejvyšší soud USA odmítl projednat odvolání proti tři roky starému rozsudku v občanskoprávním sporu.
Trump již tuto částku uhradil; peníze byly po dobu odvolacího řízení uloženy ve fondu v očekávání soudního příkazu.
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Trump se proti Kaplanově nařízení odvolal k federálnímu odvolacímu soudu na Manhattanu, a to zhruba hodinu po vydání nařízení.
„Americký lid stojí za prezidentem Trumpem a požaduje okamžité ukončení všech honů na čarodějnice, včetně této frašky financované demokraty, kterou představují podvody Carrollové,“ uvedl mluvčí Trumpova právního týmu. Právníci Carrollové na žádost o komentář neodpověděli.
Porota v roce 2023 dospěla k verdiktu u soudu, jehož se Trump neúčastnil a u kterého někdejší sloupkařka časopisu Elle Carrollová vypověděla, že ji sexuálně napadl ve zkušební kabince manhattanského luxusního obchodního domu.
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Carrollová, které je nyní 82 let, popsala ve své knize vydané v roce 2019 to, co označila za znásilnění spáchané o 23 let dříve. Trump ale trval na tom, že Carrollovou neznal a obvinil ji z toho, že se snaží propagovat své paměti na jeho úkor a že má politický motiv.
Trump se rovněž odvolává proti odškodnému ve výši 83 milionů dolarů za pomluvu, které Carrollové přiznala jiná manhattanská porota po soudním řízení v lednu 2024, při kterém Trump krátce vypovídal.