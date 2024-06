Konspirace jedou dál. Odsouzení Bidenova syna republikány nepřesvědčilo

Hunter Biden si v úterý vyslechl trest u soudu ve státě Delaware. Je vinen ve všech třech bodech obžaloby v kauze nelegálního držení zbraně. Prezidentův syn prohlásil, že výsledek procesu přijímá a s největší pravděpodobností se odvolá. Alespoň na pár dní tak skončilo táhlé drama, které Američany od předvolební kampaně před listopadovými prezidentskými volbami připoutalo ke dvojici soudních procesů.

Podle mnohých zámořských komentátorů se bojovalo o legitimitu soudního systému. A jak se zdá, vyšel z této bitvy s čistým štítem. Zároveň dal zřejmou odpověď na to, jaké pověsti se bude těšit po volbách, stačí se podívat na reakce Bidenova a Trumpova tábora po verdiktech. I republikánský favorit na prezidenta byl totiž nedávno uznán vinným ve 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce Stephanii Cliffordové za mlčenlivost před volbami roku 2016.

Přístup Joea Bidena k procesu jeho syna byl chladný, už předem avizoval, že do něj nebude zasahovat. Svému synovi by v krajním případě ani neudělil milost. Po vynesení verdiktu prohlásil: „Akceptuji rozhodnutí a nadále věřím našemu soudnímu systému.“ Podobně reagoval i Hunter, místo výpadu proti porotě pouze vyjádřil vděk za podporu své rodiny v těžkých chvílích.

Rozdíl oproti výstupu Trumpa nemůže být větší. Někdejší prezident po verdiktu obvinil všechny členy soudu z podjatosti, připomíná The Washington Post. „Celé to zosnovala Bidenova administrativa s cílem pošpinit jediného politického oponenta,“ prohlásil. S odstupem se nechal slyšet, že pokud zasedne do Bílého domu, využije veškeré legislativní nástroje pro boj se svými soupeři.

„V některých případech je odplata ospravedlnitelná. Jen jsem prostě upřímný, prostě to tak je,“ nechal se slyšet v jednom z rozhovorů. Výši trestu se Trump dozví až 11. července, krátce před sjezdem, na němž Republikánská strana oficiálně vybere svého prezidentského kandidáta.

Po verdiktu v Bidenově případu Trump alespoň zčásti přišel o jednu ze svých zbraní, jež rád používal v kampani. Zkorumpované soudy a legislativní aparát, který údajně Biden cíleně a v rozporu s ústavou používá proti němu. „Toliko k tomu, jak je údajně ministerstvo spravedlnosti zneužíváno jako zbraň pro odstranění politických nepřátel,“ uvedl někdejší vysoce postavený poradce ministerstva spravedlnosti Michael Zeldin.

Profesor politologie Julian Zelizer upozorňuje, že diametrálně odlišné reakce na verdikt soudu ukazují, jak důležité jsou listopadové volby. „Biden říká, že nebude verdikt soudu rozporovat, v kontrastu máme člověka, který zpochybňuje celý americký soudní systém. Voliči si budou muset vybrat, jaký přístup je jim bližší,“ vysvětluje.

Pravda stranou, justice je zkorumpovaná

V decentně vedené kampani by po takovém turbulentním průběhu posledních týdnů republikáni ze své kritiky soudního systému upustili. Už od zahájení primárek je však patrné, že fakta nehrají v boji o Bílý dům roli. Republikáni i přes odsouzení Huntera Bidena pokračují v tvrdé kritice justice. Jeden z jejich kongresmanů James Comer sice podle listu The New York Times připustil, že jde „o krok správným směrem“, jedním dechem však mluvil o „pouhém odvádění pozornosti od Joea Bidena“.

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson zvolil podobnou rétoriku, píše CNN. „I nadále trváme na prošetření pochybných obchodních aktivit Bidenovy rodiny,“ sdělil. Bývalý Trumpův poradce pro tuzemské záležitosti Stephen Miller si myslí, že soud Hunteru Bidenovi stranil. „Ministerstvo spravedlnosti mu mělo říct, že jediná možnost, jak se vyhnout doživotnímu vězení, je svědčit proti jeho otci,“ sdělil Miller a poukázal na údajné opakované zahraniční ovlivnění voleb, které podle republikánů dostalo Bidena do Bílého domu.

S nejbizarnější teorií přispěchala kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová. Na sociální síti X napsala, že celý soud byl jen složitou konspirací. „Hunter Biden se stal obětním beránkem, aby se ukázalo, jak je soudní systém nestranný, zatímco další zločiny jeho rodiny nikdo neřeší,“ popsala.

Pro Bidenova syna tím soudní tahanice nekončí. V září začne proces, kde je obviněn z daňových úniků. Hunter rovněž v minulosti čelil nařčení, že si během své konzultantské činnosti pro čínskou energetickou firmu CEFC v minulosti přišel na šest milionů dolarů. Tvrzení o možných důsledcích jeho podnikání či související korupci nicméně zůstávají v rovině spekulací. Ani republikánští politici po vyšetřování na konci roku 2020 žádné důkazy o zapojení jeho otce neprezentovali.