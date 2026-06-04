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Soud v Anglii poslal do vězení další dva Čechy za zotročování a vykořisťování

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  22:43
Osm a šest a půl let vězení vyměřil anglický soud českému páru za jejich účast na zločinecké síti, která pašovala do Británie finančně zranitelné osoby či lidi bez domova a nutila je pracovat v restauraci McDonald's. Čtvrtečním verdiktem skončil poslední ze tří procesů zabývajících se rodinným podnikem v případu moderního otroctví. Píší o tom místní média včetně serveru stanice BBC.
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Devětatřicetiletý Jan Dreveňák byl soudem v Lutonu shledán vinným z organizování převozu za účelem vykořisťování a z držení člověka v nevolnictví. | foto: Cambridgeshire Police

Devětatřicetiletý Jan Dreveňák a jeho 41letá partnerka Monika Olahová byli soudem v Lutonu shledáni vinnými z organizování převozu za účelem vykořisťování a z držení člověka v nevolnictví. Po vykonání části trestu jim hrozí deportace. Bratři obžalovaného, Ernest a Zdeněk Dreveňákovi, byli odsouzeni k trestům odnětí svobody už v roce 2024.

V tomto soudním řízení si porota vyslechla, že se Jan Dreveňák seznámil v Karlových Varech s mužem, jenž přišel o práci, a začátkem roku 2018 jej nalákal k cestě do Británie s příslibem lepší budoucnosti. Po příjezdu mu odebral občanský průkaz i pas a nastěhoval ho k sobě domů, kde spal na nafukovací matraci.

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Práci v McDonald’s v Caxtonu v hrabství Cambridgeshire mu zprostředkovala další členka gangu, Veronika Bubenčíková, která za něj vyplnila vstupní on-line testy a při pohovoru mu tlumočila.

Muž u soudu vypověděl, že ho Dreveňák vozil do restaurace a zpět, ale že byl nespolehlivý a někdy jej tam zanechal přes noc. Pracoval šest dní v týdnu na dvanáctihodinových směnách. Od března do října vydělal 12 tisíc liber (dnešních 336 tisíc Kč), ale mzda chodila na účet Olahové a jemu bylo vyplaceno pouhých 90 liber.

Dreveňák oběti sdělil, že z jeho platu se splácí dluh za náklady na dopravu, jídlo a ubytování. Muž dále vypověděl, že mu Olahová odmítala dát chléb a obvykle mu podávala pouze polévku, přestože ho posílala za ni nakupovat a pečlivě kontrolovala účtenky.

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Muže posléze přestěhovali k Ernestu Dreveňákovi, který tuto síť moderního otroctví řídil. Ten bratrovi za předání zaplatil 1000 liber a nadále muže vykořisťoval. V průběhu čtyř let nechali Ernest Dreveňák s partnerkou Bubenčíkovou zaměstnat v McDonald’s v Caxtonu celkem šest mužů, jejichž výdělky utratili za auta, šperky a dovolené.

Soudce ve čtvtek při vynesení rozsudku nad Janem Dreveňákem a Monikou Olahovou označil jejich jednání za hanebné. „Otroctví je zlo dnešní doby. Každý člověk má právo na důstojnost a úctu. Oběti bylo v tomto případě toto právo upřeno. Byl držen v nedůstojných podmínkách a zacházeli jste s ním jako se svým majetkem. Dokonce jste přijali peníze jako odškodné, když odešel, aby byl vykořisťován jinde,“ uvedl soudce.

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Detektiv Nick Webber podle BBC řekl: „Tento případ znovu poukazuje na to, že moderní otroctví se bohužel může vyskytnout kdekoli. Oběti namluvili sen o novém začátku v Británii, ale ten se proměnil v noční můru.“ Dodal, že policie při vyšetřování úzce spolupracovala se společností McDonald’s, která přijala opatření, aby se podobné trestné činy již neopakovaly.

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