Na padesátý stát USA smlouva NATO nemyslí. Nečekaný útok už jednou zažil

Kdo by se nechtěl podívat do minulosti, do přírody netknuté lidskou rukou? Na Havaji to možné je. Ne snad že byste na každém rohu potkali oživlého dinosaura jako v Jurském parku, ale krajinou se můžete kochat stejně jako filmoví tvůrci. Milují ji natolik, že tu vznikl třeba seriálový hit Lost, Dobyvatelé ztracené archy a pochopitelně také Pearl Harbor. | foto: Shutterstock