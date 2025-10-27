VIDEO: Erupce z první ruky. Výbuch „jezerní“ sopky natočili přímo v kráteru

  11:28
Sopka Taal ve filipínské provincii Batangas zaznamenala podle institutu vulkanologie a seismologie (PHIVOLCS) během neděle tři menší erupce a otřesy půdy. Podle odborníků není v okolí vulkánu ležícího ve stejnojmenném jezeře bezpečno a kdykoliv může dojít k dalšímu výbuchu. Kamery zachytily erupci přímo v kráteru.

K první erupci došlo v 2:55 ráno, další dvě následovaly v 8:13 a 8:20 tamního času. Během 24 hodin zaznamenal institut celkem devět sopečných zemětřesení, včetně dvou otřesů trvajících až 96 minut.

Filipínská sopka Taal
Filipínská sopka Taal
Filipínská sopka Taal
Sopka Taal na Filipínách chrlí oblaka plynu a páry.
Oblaka popela vystoupala během erupcí do výšky až 2,1 km. Denní emise oxidu siřičitého dosáhly 436 tun a teplota kráterového jezera činila 69,3 °C. Podle odborníků došlo také k mírnému nafouknutí ostrova.

Sopka nyní zůstává na výstražné úrovni 1, což znamená abnormální stav a možnost náhlých výbuchů páry a plynů. Vstup na ostrov Taal, zejména do hlavního kráteru a oblasti Daang Kastila, je přísně zakázán.

