K první erupci došlo v 2:55 ráno, další dvě následovaly v 8:13 a 8:20 tamního času. Během 24 hodin zaznamenal institut celkem devět sopečných zemětřesení, včetně dvou otřesů trvajících až 96 minut.
Oblaka popela vystoupala během erupcí do výšky až 2,1 km. Denní emise oxidu siřičitého dosáhly 436 tun a teplota kráterového jezera činila 69,3 °C. Podle odborníků došlo také k mírnému nafouknutí ostrova.
Sopka nyní zůstává na výstražné úrovni 1, což znamená abnormální stav a možnost náhlých výbuchů páry a plynů. Vstup na ostrov Taal, zejména do hlavního kráteru a oblasti Daang Kastila, je přísně zakázán.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz