Erupce sopky Hayli Gubbi v Afarsku si nevyžádala žádné oběti ani zraněné, ale vrstva popela pokryla sousední vesnici Afdera. Podle místních úřadů neexistují žádné záznamy o tom, že by sopka v minulosti byla aktivní. Obyvatelé, kteří se živí převážně pastevectvím, se nyní bojí, že jim začne hynout dobytek, protože pastviny zasypal popel.
Probuzení sopky Hayli Gubbi představuje první erupci za přibližně posledních 10 000 let. Jde o první případ aktivity dané sopky v holocénu.
Jeden z místních obyvatel Ahmed Abdela popsal hlasitý zvuk, po němž následovala tlaková vlna. „Jako by někde vybuchla bomba, a pak se zvedl kouř a popel,“ řekl agentuře AP.
Ve vesnici u pouště Danakil, která patří mezi turistické atrakce, uvízl kvůli sopečnému popelu neupřesněný počet turistů a jejich průvodců, dodal Abdela.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz