VIDEO: V Etiopii vybuchla tisíce let spící sopka, popel míří k Jemenu a Ománu

  16:51
Dlouho spící sopka vybuchla v neděli ráno v severní Etiopii a sloup sopečného popela nyní míří přes Rudé moře k Jemenu a Ománu.

Erupce sopky Hayli Gubbi v Afarsku si nevyžádala žádné oběti ani zraněné, ale vrstva popela pokryla sousední vesnici Afdera. Podle místních úřadů neexistují žádné záznamy o tom, že by sopka v minulosti byla aktivní. Obyvatelé, kteří se živí převážně pastevectvím, se nyní bojí, že jim začne hynout dobytek, protože pastviny zasypal popel.

Erupce etiopské sopky Hajli Gubbi (23. listopadu 2025)
Erupce etiopské sopky Hajli Gubbi (23. listopadu 2025)
Sopka Hayli Gubbi v Etiopii vybuchla po 10 000 letech, popel míří až k Arabskému poloostrovu
Erupce etiopské sopky Hajli Gubbi (23. listopadu 2025)
Probuzení sopky Hayli Gubbi představuje první erupci za přibližně posledních 10 000 let. Jde o první případ aktivity dané sopky v holocénu.

Jeden z místních obyvatel Ahmed Abdela popsal hlasitý zvuk, po němž následovala tlaková vlna. „Jako by někde vybuchla bomba, a pak se zvedl kouř a popel,“ řekl agentuře AP.

Ve vesnici u pouště Danakil, která patří mezi turistické atrakce, uvízl kvůli sopečnému popelu neupřesněný počet turistů a jejich průvodců, dodal Abdela.

Témata: sopka, Etiopie, Jemen, Omán, Afdera

24. listopadu 2025  16:52

