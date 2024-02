Somálská televizní revoluce. První ženský pořad dá prostor i menstruaci

Show začne vysílat 8. března na Mezinárodní den žen. Její inspirací byly pořady britské stanice BBC. Televizní tým bude objíždět místa po celé zemi a vyzývat diváky k účasti.

Nejméně padesát procent pozvaných hostů účastnících se televizních debat budou zástupkyně ženského pohlaví. Jde o první takto postavený program na somálských televizích, podotýká list The Guardian. Pořadem bude provázet moderátorka Naima Said Salahová.

Pořad se zaměří na témata, jež jsou v převážně patriarchální společnosti tabuizovaná a marginalizovaná – například vzdělávání žen, jejich politické zastoupení či menstruaci. „Existuje tolik příběhů o somálské společnosti, o Somálcích, o tom, co se zde děje. My budeme mít všechny tyto příběhy,“ uvedla zástupkyně šéfredaktorky Bilanu Fathi Mohamed Ahmedová. Podle ní se většina somálských médií zaměřuje na „politiku a konflikty“.

V prosinci se už odvysílal pilotní díl pořadu, který sklidil pozitivní ohlasy, zvláště od vzdělávacích institucí. Pozvané ženy v něm diskutovaly o menstruační osvětě ve školách.

„Ženy, včetně mě, neměly jako dívky příležitost se o menstruaci vzdělat. Dokonce ani naše vlastní matky se o tom nebavily,“ podotkla Salahová. „Lidé si myslí, že to je tabu, ale ve skutečnosti to existuje a my to nemůžeme ignorovat.“

Bilan byl založen v roce 2022 za podpory Rozvojového programu OSN (UNDP) s cílem vytvořit bezpečný prostor pro novinářky a poskytnout jim naprostou nezávislost. UNDP poznamenává, že novinářky využily tuto svobodu k napsání článků, které vyvolaly obecnou debatu a přinutily politiky k reakci. Jde například o texty o dívkách bez rodičů, epidemii drogové závislosti žen v Mogadišu či dopady sucha na ženy.

Nebezpečná země... i pro novinářky

„Jeden z důvodů, proč se ženské příběhy jen zřídka objevují v somálských médiích, je, že většina reportérů jsou muži. Bilan to změní,“ odhalila šéfredaktorka Nasrin Mohamed Ibrahimová cíl média. „Ženy budou mluvit s námi, protože my jsme též ženy. Umožní nám vstoupit do jejich domů, jejich modliteben a svých soukromých prostorů.“

Farhia Mohamed Kheyreová ze Somálské organizace pro novinářky podotýká, že ženy v médiích musejí čelit mnohem více kulturním překážkám než jejich mužští kolegové. Někteří politici či náboženští experti jsou ochotni dát rozhovor jen mužům.

To potvrzuje i šestadvacetiletá novinářka Anfa Aden Abdiová. „Říkají, že jste žena, tak proč mácháte s tím mikrofonem, proč jste venku a nezůstáváte doma,“ popisuje zkušenosti s ptaním se respondentů na ulici.

Somálsko s převážně muslimskou populací je pro ženy (a nejen je) dlouhodobě jedním z nejhorších míst pro život. V indexu nerovnosti žen a mužů UNDP skončilo na čtvrtém místě. Pouze 23 procent somálských žen je zaměstnaných, velká část je nevzdělaná, v zemi jsou též silně rozšířené dětské sňatky. Rozšířenou praktikou je ženská obřízka, jež bývá uváděná jako případ genderově podmíněného násilí. Muselo ji podstoupit 99,2 procenta Somálek ve věku 15 až 49 let.

Země je též jedním z nejnebezpečnějších míst pro novináře, z velké části kvůli aktivitám islamistické teroristické skupiny aš-Šabáb. Skupina jim posílá výhrůžky, unáší je a zabíjí.

Podle údajů The Somali Health and Demographic Survey 2020 vzniklého ve spolupráci somálské vlády s OSN vlastní televizi 20,5 procenta somálských domácností. 11,9 procenta má přístup k internetu. Deset procent žen sleduje televizi aspoň jednou týdně, sedmnáct procent jich použilo aspoň jednou internet.