„Šlo o zbabělý, teroristický, vražedný útok...Nebudeme tolerovat žádnou novou formu terorismu...ty časy už jsou za námi,“ řekl Mitsotakis s odkazem na politicky motivované násilnosti z dřívějších dekád, za nimiž většinou stály krajně levicové skupiny.
„Ti, kdo páchají takové činy, nejsou nic jiného než zločinci, a tak s nimi bude i zacházeno,“ dodal premiér.
Při středečních útocích pachatelé podle policie použili plynové kempingové bomby a zapálily několik aut a motocyklů.
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Jedno z aut patřilo političce Afroditě Nestoraové, která byla hospitalizována spolu se svými rodiči. Její matka je v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče.
Útoky ve třech různých čtvrtích Soluně vyšetřuje protiteroristická jednotka policie, která se snaží také zjistit, zda šlo o koordinovanou akci. Premiér Mitsotakis pachatelům vzkázal, že policie je najde a postaví před soud.