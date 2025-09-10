Syřan dostal doživotí za loňský teror v německém Solingenu. Zabíjel nožem

Autor: ,
  11:36
Syrský pachatel si za loňský teroristický útok v Solingenu, při kterém zabil tři lidi a osm vážně zranil, vyslechl doživotní trest. Soud sedmadvacetiletého Syřana shledal vinným z trojnásobné vraždy, desetinásobného pokusu o vraždu a z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS).
K útoku na oslavách v německém Solingenu se přiznal Syřan, zabil tři lidi

K útoku na oslavách v německém Solingenu se přiznal Syřan, zabil tři lidi | foto: Reuters

V západoněmeckém městě Solingen agresor zaútočil na lidi nožem. Několik jich...
Policie na místě činu v německém Solingenu, kde při oslavách výročí založení...
Policie na místě činu v německém Solingenu, kde při oslavách výročí založení...
Policie na místě činu v německém Solingenu, kde při oslavách výročí založení...
22 fotografií

Neúspěšný žadatel o azyl Ísa H. se loni 23. srpna večer vmísil do davu na slavnostech k 650. výročí západoněmeckého města. Před pódiem pak začal bodat do lidí. Dva muži ve věku 56 a 67 let a 56letá žena následkům zranění podlehli. Policie muže dopadla den po útoku.

Státní zastupitelství žádalo pro Syřana doživotí. Ísa H. byl shledán vinným také z deseti pokusů o vraždu. Zranění utrpělo sice jen osm lidí, další dva jim ale unikli jen těsně - vyvázli s prořezaným oblečením. I útoky na ně soud vyhodnotil jako pokusy o vraždu.

K útoku v Solingenu se přihlásil Islámský stát, policie zadržela podezřelého

Teroristické organizaci Islámský stát podle soudu Syřan přísahal věrnost jen několik hodin před činem. IS se následně k činu přihlásil.

Muž se už na začátku procesu k činům přiznal, podle agentury DPA se ale stavěl do role oběti, kterou zmanipulovali jiní na sociální síti Telegram.

„Obžalovaný se od roku 2019 výrazně islamisticky radikalizoval,“ uvedl dnes soudce Winfried van der Grinten. Syřan na svém profilu na tiktoku šířil propagandu Islámského státu. Z jeho aktivit na internetu bylo patrné, jak stále více propadal radikální islamistické ideologii, uvedl soud.

Solingen odstartoval změny. Německá vláda upravuje azylové podmínky

Psychiatr v rámci soudního posudku určil, že obžalovaný má inteligenční kvocient (IQ) 71, ale neshledal žádný důvod pro snížení jeho příčetnosti. IQ 69 nebo nižší se považuje za mentální postižení, píše agentura DPA.

Útok vyvolal v celém Německu zděšení a podnítil debatu o německé azylové politice.

24. srpna 2024
