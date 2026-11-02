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Šok v Michiganu. Demokratka podpořila republikána na úkor muslima El-Sayeda

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  11:06
Haley Stevensová a Mike Rogers (1. listopadu 2026)

Haley Stevensová a Mike Rogers (1. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Abdul El-Sayed (1. listopadu 2026)
Haley Stevensová (1. listopadu 2026)
Republikánská kandidát na senátora za Michigan Mike Rogers (1. listopadu 2026)
Progresivní kandidát amerických demokratů pro volby do Senátu Abdul El-Sayed...
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V ostře sledovaném souboji o senátorské křeslo v Michiganu demokratická zákonodárkyně Haley Stevensová podpořila kandidáta konkurenčních republikánů Mikea Rogerse. Stalo se tak po napětí s demokratickým kandidátem Abdulem El-Sayedem, který Stevensovou porazil v primárkách. El-Sayed řekl, že ho názor stranické kolegyně nezajímá.

Americká média souboj o křeslo senátora za Michigan bedlivě sledují právě kvůli El-Sayedovi, který by se v případě zvolení stal prvním muslimem v horní komoře amerického parlamentu. Americký prezident Donald Trump označil demokratického kandidáta, který patří ke stoupencům levicového křídla strany, za džihádistu. El-Sayed také musel opakovaně odmítat tvrzení, že by byl členem Muslimského bratrstva, což o něm uvádějí některá média a pravicoví politici.

„Náš demokratický kandidát do Senátu řekl, že nejsem vítaná v jeho kampani a abych se držela dál,“ uvedla Stevensová při oznámení své podpory Rogersovi. El-Sayeda dříve kritizovala za nedostatečnou podporu Izraele.

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Po bohoslužbě severně od Detroitu, které se Stevensová a její snoubenec Jason Turkish zúčastnili společně s Rogersem a jeho manželkou řekla kongresmanka novinářům „k Demokratům se neobracím zády. Jde pouze o tento jeden hlas“.

Stevensovou za její krok vzápětí kritizovali přední demokraté, například bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Bezprostředně po oznámení rezignovala také řada členů političčina týmu, napsal server Axios.

Republikáni naopak označili současnou demokratickou členku Sněmovny reprezentantů za odvážnou. Prezident Trump několik hodin po jejím oznámení na předvolebním mítinku v Iowě političku vyzval, aby se stala členkou Republikánské strany. Také uvedl, že se Stevensovou spojí a poděkuje jí za podporu, o El-Sayedovi opět prohlásil, že by „zničil zemi“.

Demokraté se budou v listopadových volbách snažit získat většinu ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu. V současnosti mají většinu v obou komorách republikáni. Podle průzkumů mínění demokraté zřejmě ovládnou Sněmovnu reprezentantů, avšak souboj o Senát bude těsný a výsledek bude záviset na hlasování několika států, včetně právě Michiganu či Aljašky.

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Podle nedělního průzkumu New York Times/Siena má El-Sayed podporu 53 procent a Rogers 42 procent. Mluvčí El-Sayedovy volební kampaně uvedl, že během čtyř hodin poté, co Stevensová vyjádřila podporu Rogersovi, se podařilo vybrat 1,2 milionu dolarů (26 milionů Kč), což z tohoto dne udělalo druhý nejúspěšnější den z hlediska získávání finančních prostředků od srpnových demokratických primárek.

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