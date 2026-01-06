Pochybnosti vzbudil nejen hodností, ale také, když si někteří z účastníků – současní i bývalí příslušníci armády – všimli medailí, které měl muž na sváteční uniformě, a také nezvykle velkého meče za pasem.
„Měl jeden z Viktoriiných křížů – Řád za vynikající služby,“ řekl BBC skutečný kontraadmirál Chris Parry. „Tato medaile je tak výjimečné ocenění, že ho obdrželo minimum lidí. Rovněž jen malé procento lidí dosáhne na hodnost kontraadmirála,“ doplnil.
Kontraadmirál (Rear Admiral)
Třetí nejvyšší hodnost odpovídající zhruba hodnosti generálmajora pozemních sil. Jedná se o důstojníka velícího lodi nebo svazu lodí.
Carley v parádní uniformě a odznaky na rukávech obrážel vojenské akce nejméně od roku 2018, kdy byl zachycen na některých fotografiích. Na jednom z archivních materiálů z Rorke Driftu z roku 2019 je vidět, že dokonce pronášel projev.
„Byl naprosto věrohodný, elegantně oblečený s mečem za pasem. Pak se chopil velení,“ popsal jeden z tehdejších účastníků Andy Gittens. „Tehdy jsem neměl důvod o něm pochybovat, až později se objevily zprávy, že to mohl být podvodník,“ dodal.
I v Llandudnu se několik let po sobě objevoval. Mezi bývalými vojáky panovalo pobouření, ale během oficialit si nikdo netroufl bez jasných důkazů proti tak vysoké šarži vystoupit a v následném zmatku při vojenské přehlídce muž pokaždé dokázal zmizet.
„Všichni ostatní se známe jménem. On se držel stranou, byl trochu samotář a s nikým nemluvil. Jeho medaile, meč a fakt, že se stranil, vyvolávaly podezření,“ popsal veterán, který sloužil v Teritoriální armádě a pracoval pro Královské letectvo.
Definitivní jistotu získali vojáci až při posledním Dnu veteránů ve Walesu v listopadu 2025. Vrchní poddůstojník Terry Stewart byl upozorněn na možnost, že se falešný kontraadmirál na jeho akci objeví.
Carley skutečně přišel a opět převzal hlavní roli ceremoniálu. V čele formace vojáků nakráčel k památníku, kde položil věnec a zasalutoval. Následně chtěl zmizet. „Zeptal jsem se veteránů v okolí, jestli je to tentýž muž jako vloni. Řekli, že ano,“ popsal Stewart a tak se za „admirálem“ vydal.
„Přistoupil jsem k němu, zasalutoval a představil se. Informoval jsem ho, že bývalí veteráni Královského námořnictva o něm nevědí a zeptal jsem se ho na jméno. Reagoval, že musí jít a že byl na akci pozván kanceláří lorda poručíka,“ popsal velitel, podle nějž Carley se mu rovněž představil a působil sebevědomě a bezstarostně. Nechal ho tedy odejít, ale případ už předal policii.
Úřady obvinily bývalého učitele dějepisu z přestupku, a to na základě zákona z roku 1894, který zakazuje nošení vojenské uniformy Jeho Veličenstva bez povolení. Tento týden se objevil u soudu, tentokrát v civilním obleku.
|
Policisté varují před svůdnými kolegyněmi na sítích. Takové u nás nepracují, řekli
Přiznal, že řadu medailí včetně válečného kříže, který zavedla královna Viktorie za vynikající službu v době války, nebo medaile za službu v Iráku a Sýrii, koupil na internetu. S hlavou skloněnou před soudcem promluvil pouze, když potvrdil svou skutečnou identitu a na přečtenou obžalobu prohlásil: „Vinen.“
Jeho právník doplnil, že Carley už si trest vytrpěl. „Je strůjcem vlastního neštěstí. Potrestal se veřejným ponížením, které bude pokračovat,“ řekl advokát Mark Haslam, jehož klient za svůj prohřešek přijal pokutu ve výši 500 liber, v přepočtu 14 tisíc Kč, a ještě k tomu ho čeká poplatek za soudní výlohy.