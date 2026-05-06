V Sofii protestovali proti uzavření českého centra. Petici podepsalo přes 3000 lidí

Autor: ,
  20:32
V bulharské Sofii se v úterý konal protest proti plánovanému uzavření českého centra. Petici proti tomuto kroku podepsalo více než 3000 lidí, uvedla bulharská veřejnoprávní rozhlasová stanice BNR.

Bulharsko v uplynulých měsících čelilo masovým protestům v ulicích namířeným proti vládě. (12. prosince 2025). | foto: Reuters

V Sofii chtějí uzavřít české kulturní centrum po 77 letech fungování. To přivedlo studenty i občany k protestu v parku Krystal, poznamenala stanice. „Adresáty petice i otevřeného dopisu jsou čeští politici. Doufám, že je vyslyší,“ uvedla v rozhovoru s BNR profesorka Amelija Ličevová, děkanka fakulty slovanských filologií.

„Doufám, že když uvidí tuto silnou reakci, své rozhodnutí změní,“ dodala. Vyjádřila také naději, že se proti uzavření centra v Sofii vysloví i prezidentka Iljana Jotovová.

Bohemista a etnograf z bulharské Akademie věd Vladimir Penčev s centrem spolupracoval po řadu let. „Přispívalo k rozvoji bohemistiky v Bulharsku, což je pro českou stranu důležité. Ale také se stalo střediskem, které sdružovalo bulharskou intelektuální elitu,“ podotkl Penčev. „Přijde mi, že rozhodnutí o jeho uzavření je naprosto nediplomatické a za mne – hloupé,“ dodal bulharský bohemista podle tamní agentury BTA.

O uzavření centra informovala na konci dubna v Českém rozhlase jeho stávající ředitelka Radka Rubilina s tím, že dostala pokyn středisko uzavřít ke konci července. České ministerstvo zahraničí letos poskytlo centrům na provoz podle rozhlasu 157 milionů korun, loni to bylo více než 180. „S ministerstvem zahraničních věcí proto vedeme intenzivní jednání o dalším fungování sítě a jejích strategických prioritách. V souvislosti s touto úpravou se změny dotknou také Českého centra Sofie,“ uvedl mluvčí Českých center Jan Dlouhý. Organizace spadající pod Černínský palác už dříve oznámila uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi.

V Bulharsku padla vláda. Těsně před přijetím eura, které část obyvatel odmítá

Kromě online petice, kterou podepsalo přes 3000 lidí, vznikl na podporu českého centra také otevřený dopis akademické rady Sofijské univerzity svatého Klimenta Ochridského.

České centrum v Sofii funguje 77 let a podle BNR představuje důležitý kulturní „most“ mezi Českem a Bulharskem. Kromě pořádání debat či výstav v něm funguje také knihovna s více než 4000 tituly, centrum rovněž spolupracuje na významných kulturních akcích v Bulharsku, jako je Noc literatury nebo Sofia Film Fest.

