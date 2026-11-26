Sofie Plotnikovová, dcera jednoho z nejbohatších zastupitelů ruského města Perm, sdílela záběry ze svých zásnub přímo z francouzské metropole. Na snímcích ukázala luxusní zásnubní prsten, zlatý dort a obrovské kytice.
Příspěvek mezi uživateli vyvolal okamžitou vlnu ostrých reakcí. Někteří lidé ironicky poznamenali, že samotný prsten pravděpodobně stojí tolik, na kolik by vyšlo několik nemocnic v Permu.
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Situace vyvolala pobouření především kvůli dřívějším výrokům jejího otce. Vladimir Plotnikov v minulosti Rusům vzkazoval, aby nezáviděli život Evropanům a Američanům, a prohlašoval, že probíhá „bitva mezi ďáblem a Bohem“ – přičemž za ďábla označil právě Západ.
Navzdory těmto slovům ale sám politik s manželkou vlastnil byt ve Španělsku a novináři dohledali i fotografie z jeho cest do Francie, Itálie, Dubaje nebo na Maledivy.