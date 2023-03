Pot jiných lidí může pomoci s léčbou sociální úzkosti, tvrdí studie

Vystavení se tělesnému potu jiných lidí může pomoci lidem, kteří trpí sociální úzkostí. Přístup v kombinaci s terapií mindfulness by se mohl využívat při léčbě duševních onemocnění, kdy se lidé nadměrně obávají účasti na společenských situacích. Vyplývá to ze studie, o níž napsal list The Guardian.