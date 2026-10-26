Při návštěvě Marseille Macron uvedl, že sociální sítě byly během nepokojů 17. října využívány zejména „k tomu, aby přilákaly mladé i méně mladé lidi na místa, kde docházelo k trestným činům, útokům a rabování“.
Sociální sítě označil za „nástroje k mobilizaci těch nejhorších pudů“.
Macron také varoval, že nová vlna protestů tento víkend by se mohla stát „rizikovou“, a dodal, že trasy protestů zůstanou mimo centra měst, aby byla zachována veřejná bezpečnost.
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„Příští sobota bude zřejmě dalším rizikovým dnem,“ řekl Macron během návštěvy Marseille, druhého největšího města Francie, kde demonstranti 17. října na krátkou dobu vtrhli do radnice.
Macron připustil, že úřady „vůbec nepředpokládaly“ rozsah demonstrací z minulého týdne.
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Francii otřásá všeobecný hněv kvůli rostoucím životním nákladům, přičemž celostátní demonstrace ze 17. října přerostly v jedny z nejhorších nepokojů v zemi za poslední roky.