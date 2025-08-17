Rio de Janeiro, Buenos Aires, Mexico City. Velké latinskoamerické metropole mají mnoho společného. Mimo jiné se vyznačují velkou sociální nerovností, čemuž napomáhá rovněž nešikovný režim zdanění i nevhodný sociální systém.
Na jedné straně bazény, tenisové kurty nebo golfové resorty. A hned za zdmi těchto luxusních obydlí jsou k vidění provizorně postavené přístřešky s plechovými střechami, kolem kterých je tak málo zeleně, že se před žhnoucím sluncem ani není kde jinde schovat.
Podle týdeníků The Economist jsou podobné výjevy pro země na jih od USA typické, a především dobře ilustrují skutečnou ekonomickou situaci.
Společnost není ochotna odvádět více na daních, i kdyby to mělo znamenat menší sociální rozdíly. Lidé tak společně protestují proti problému, který svorně odmítají řešit.