Podle deníku s návrhem přišli vyjednavači SPD v odborné skupině zaměřené na migraci, rozmanitost, queers (tj. příslušníky LGBT+ komunity, pozn. red.) a antidiskriminaci. Strana argumentuje tím, že „protipalestinský rasismus“ se projevuje znevažováním palestinského původu, identity nebo rodinné historie.
Podle analýzy je cílem vytvořit dojem, že propalestinské hlasy jsou v Německu potlačovány a nesmějí se veřejně projevovat. V praxi pak prý dochází k tomu, že otevřeně antisemitské výroky jsou prezentovány jako boj proti omezování svobody slova.