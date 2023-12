Hitler ji koupil, Itálie ji Německu nevrátí. Socha je „národní dědictví“

Italský list Corriere dela Sera k počátku sporu uvedl, že Národním muzeum v Římě nejprve požádalo mnichovskou Glyptotéku, aby do Itálie vrátila mramorový postavec, na kterém socha ze 2. století n. l. byla v roce 1938 převezena do Německa. Ze strany bavorského muzea se mu ale dostalo odpovědi, že socha byla v roce 1948 vrácena do Itálie nelegálně.

„Jen přes moji mrtvolu,“ uvedl k možnosti navrácení sochy do Německa italský ministr kultury Gennaro Sangiuliano. „Dílo musí bezpodmínečně zůstat v Itálii, protože je dědictvím národa. Doufám, že se nám podstavec z 18. století vrátí,“ dodal.

Socha diskobola je římskou mramorovou kopií ztraceného bronzového odlitku z dob starověkého Řecka, takzvaného Myrónova vrhače disků. Objevena byla v roce 1781 v jedné římské vile. Pro Hitlera ztělesňovala ideál árijské estetiky a zapůsobila na něj při návštěvě Říma natolik, že ji za přímluvy fašistického vůdce Benita Mussoliniho před vypuknutím druhé světové války odkoupil.