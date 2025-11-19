Napadl sníh a vyrojili se sobi. Skotsko zaskočil první „vánoční“ dopravní kolaps

  19:43
Řidiči ve Skotsku museli mimo zledovatělé plochy a napadaný sníh řešit také další netradiční dopravní situaci. Cestu jim totiž nedaleko města Aviemore zkřížilo a na nějakou dobu zablokovalo cairngormské stádo sobů. Jedná se o jediné volně se pohybující stádo ve Velké Británii v přírodě žijící ve skotských horách Cairngorm.

Auta tak musela trpělivě čekat, než zvířata přejdou na zasněžené pláně. Některá média událost s nadsázkou označila za první vánoční dopravní zácpu.

Velkou Británii a zejména Skotsko totiž zasáhla první arktická vlna zimy. V některých oblastech napadlo až sedm centimetrů sněhu, jak upozorňuje web Scottish Daily Express.

Sobi ze stáda Cairngorm, jediného volně žijícího stáda v Británii, zastavili provoz na silnici poblíž Aviemore ve Skotsku. (19. listopadu 2025)
Tamní meteorologové proto vydali výstrahu. Teplota klesla pod bod mrazu a na většině území se může objevovat sníh a náledí. Přímo ve městě Aviemore, oblíbeném turistickém letovisku, je situace o něco lepší. Nasněžily tam jen dva centimetry.

Sněhová pokrývka také zahalila kostel svatého Ondřeje na kopci Kiln Pit Hill v hrabství Northumberland v Anglii. Podobné počasí má podle odborníků v království pokračovat.

„Chladný arktický vzduch ze severu ovlivňuje počasí ve Velké Británii, přináší první výrazné ochlazení tohoto podzimu a dává předčasně ochutnat zimní počasí,“ uvedl podle serveru mluvčí meteorologické služby (Met Office).

Nejchladněji by mělo být ve čtvrtek, silný severní vítr nejvíce zasáhne Severní Irsko nebo severovýchodní Anglii.

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnil náhodný svědek

Muž ve zlatnictví v centru Pardubic začal kladivem rozbíjet vitrínu. (19....

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na městské Třídě Míru. Mluvčí pardubické policie Markéta...

19. listopadu 2025  19:41

Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí

Palestinci procházejí zničeným Pásmem Gazy. (19. listopadu 2025)

Při středečních úderech Izraele v palestinském Pásmu Gazy zemřelo nejméně 22 lidí, příměří navzdory. Uvedla to tamní civilní obrana. Izraelská armáda útoky potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu...

19. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:39

Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. Ročně nové soláry vyrobí objem energie odpovídající spotřebě patnácti set průměrných...

19. listopadu 2025  19:35

Trumpovi lidé mají nový mírový plán pro Ukrajinu, konzultují ho s Ruskem

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát...

19. listopadu 2025  6:29,  aktualizováno  18:39

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně však se probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Žloutenka A láme rekordy. V Česku se rozprostřela jako naposledy v roce 1989

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza...

Epidemie žloutenky typu A bude letos v Česku největší za posledních 46 let. Do středy onemocnělo 2 640 lidí a 29 zemřelo na selhání jater. Infekce už převýšily počet 2 624 českých pacientů z roku...

19. listopadu 2025  17:44

Státní terorismus, obvinili Poláci ze sabotáže Rusko. A mobilizují tisíce vojáků

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď, jež...

19. listopadu 2025  10:57,  aktualizováno  17:41

Nová atrakce v Benátkách. Mezi vaporetty skáče divoký delfín a nechce zpět do moře

Delfín Mimmo v Benátkách

Benátky mají novou, překvapivou atrakci. Lagunu obývá divoký delfín, který radostně skáče nad hladinu i mezi loděmi. Mladý samec se tu zjevně cítí jako doma, protože záchranná mise s cílem vyvést ho...

19. listopadu 2025  17:39

Prezident Albánie v Praze. Potkal se s Fialou i Okamurou, s Pavlem řešili vstup do EU

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se setkal s prezidentem Albánské...

Prezident Petr Pavel ve středu dopoledne přivítal na Pražském hradě svého albánského protějška Bajrama Begaje. Po společném jednání uvedl, že Česko je dlouhodobým podporovatelem vstupu Albánie do...

19. listopadu 2025  6:37,  aktualizováno  16:48

Super Knír se vrací. „Schizofrenní“ Maduro konejší Trumpa a chystá guerillovou válku

Nástěnná zobrazující venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jako superhrdinu...

Režim diktátora Nicoláse Madura reaguje na hrozbu možného amerického vojenského angažmá ve Venezuele. A volí rozličné strategie. Maduro se na jednu stranu snaží vystupovat jako mírotvůrce a příliš...

19. listopadu 2025  16:48

ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, shodla se nová koalice

Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura

Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na letošní úrovni. Nemá se to týkat soudců a státních zástupců. Návrh podají ve čtvrtek, řekl předseda Sněmovny...

19. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  16:45

