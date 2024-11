VIDEO: Poušť, Kypr a sníh. Blízkému východu vládne bláznivé počasí

„To není normální. Víme, co to způsobuje, a víme, co bude s regionem dál. Klimatické extrémy nás zasahují a tohle je to jen začátek,“ uvádí obyvatel Kypru na síti X. Reaguje tak na video, ve kterém kroupy v kombinaci s deštěm pustoší jinak slunný ostrov.

Ostrov Kypr ve východním Středomoří bývá v létě turisty doslova obležen a v létě jsou již teploty nad čtyřicet stupňů zcela běžným úkazem Podzim si ale obyvatelé většinou užívají ve středomořském poklidu.

Je zřejmé, že ostrov, který je rozdělený na tureckou a řeckou část, tak v brzké době bude muset řešit i další palčivý problém s výkyvy klimatu.

Konflikt znatelně pociťuje i nová generace, u které se názory mnohdy liší. V mír a sjednocení ostrova ovšem doufá každý z nich. „Rád bych viděl ostrov svobodný a sjednocený, bez rozdílů, bez zelené linie, barikád, dobyvatelů a okupačních vojsk,“ říká student.

Podobně je na tom Saudská Arabie, která i přes to, že je od Kypru vzdálená, musí řešit obdobné komplikace. Několik řidičů na silnici do města Rafha tak zachytili jak se poušť díky sněhu a kroupům přeměnila takřka v ruskou tundru.

Klimatologové bohatou Saudskou Arábii dlouhodobě upozorňují, aby snížila globální spotřebu paliv, snaží se ale spíše o pravý opak. Podle odborníků země stále praktikuje svůj globální investiční plán, ve kterém počítá s nárůstem prodávaného množství ropy do rozvojových ekonomik. Kritici říkají, že saúdskoarabský záměr je konstruován tak, aby rozvojové státy byly na dodávkách ropy do budoucna závislé.