Méně sněhu, přesto víc úrazů. Svahy jsou plné, není kam uhnout, varují experti

Podle Rakouského úřadu pro alpskou bezpečnost (ÖKAS) došlo v Rakousku v aktuální lyžařské sezoně do 3. ledna ke třinácti smrtelným nehodám na svazích, jen v Tyrolsku zemřelo jedenáct lidí, píše server ntv.de.

Na mnoha místech jsou na sjezdovkách v údolí jen úzké pásy umělého sněhu, nabízí vysvětlení prezident Německé asociace lyžařských instruktorů Wolfgang Pohl, podle kterého jsou velmi nebezpečné pády mimo sjezdovky.

Podle Pohla na úzkých uměle zasněžovaných sjezdovkách často není dostatek místa pro všechny lyžaře. Zejména o vánočních svátcích bylo v bavorských a tyrolských lyžařských areálech opravdu plno. „Svahy jsou pak plné a dochází ke srážkám,“ říká prezident asociace.

„Pokud uhnete a následně spadnete ve vysoké rychlosti do nezasněžených oblastí vedle sjezdovek, riziko zranění je velmi vysoké,“ dodává.

V minulosti zasněžovaly lyžařské areály celou šíři sjezdovek, nyní jsou ale na krajích vidět skály a pařezy stromů. „Každý, kdo padá do přírodního sněhu, padá poměrně měkce. Teď ale lyžaři padají extrémně tvrdě na kameny či narážejí do kmenů stromů. To je samozřejmě životu nebezpečné,“ dodává Pohl.

Roli hraje také kvalita sněhu

Problém je také s kvalitou sněhu. Zatímco přírodní sníh tvoří malé vločky, technická sněhová pokrývka je tvořena malými kuličkami ledu, vysvětluje švýcarský Institut pro výzkum sněhu a lavin v Davosu. V důsledku toho je technický sníh hustší a tvrdší než přírodně napadaný prašan.

Vrstva umělého sněhu se rychleji ujezdí a na svahu tak vznikají pro lyžaře a snowboardisty nebezpečné ledové plochy. Lidé se navíc kvůli covidu více než dva roky nedostali na lyže, nyní tak nemají dostatek zkušeností a s náročnými podmínkami si nedokážou poradit.

Předseda Rakouského alpského klubu Andreas Ermacora varuje, že mnoho smrtelných nehod si mohou lidé zavinit sami. „Pokud přejedete okraj dráhy a narazíte do stromu, je to tragédie, ale nemůžete za to vinit provozovatele dráhy,“ říká.

Matthias Knaus z Rakouského úřadu pro alpskou bezpečnost také upozornil, že při nehodě na svahu není záchrana často tak rychlá a efektivní jako při dopravní nehodě. „Nejlepší způsob, jak snížit riziko pádu, je dobrá příprava, dobré vybavení a dostatečný odstup od ostatních,“ dodává.

„Dodržujte bezpečnou vzdálenost a snižte rychlost, to je nejdůležitější,“ uzavírá Pohl.

Evropské skiareály bez sněhu

Lyžařská centra v Alpách a Pyrenejích se na začátku nové sezony potýkají s nedostatkem sněhu. Někde se jezdí na umělém, jinde vlekaři za teplot vysoko nad bodem mrazu přerušují provoz, informují zahraniční zpravodajské weby.

Například ve Švýcarsku se teploty na Nový rok vyšplhaly až ke 20 stupňům Celsia, některé resorty boj s nepříznivým počasím vzdaly a otevřely místo lyžařských svahů tratě pro sjezd na horském kole nebo zkrátka přerušily provoz.

Problémy mají vlekaři i v jiných zemích. Ve střediscích kolem rakouského Salcburku naposledy sněžilo před měsícem. Přírodní sníh lze za jistých podmínek nahradit technickým, vyžaduje to však masivní přísun vody. Té mají nedostatek například ve francouzském Chamonix, kde tak sněžná děla zůstávají vypnutá, píše BBC.

Lépe na tom není ani Česká republika, kde všechny otevřené skiareály přežívají pouze díky sněžným dělům. Návštěvnost je však podle zástupců areálů podprůměrná, kolem sjezdovek se s jarním počasím začali objevovat cyklisté.