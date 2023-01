Vzpoura radikálů. Sněmovna USA poprvé po 100 letech nezvolila předsedu

Poprvé za sto let nezískal jeden člověk potřebných 218 hlasů při prvním hlasování o předsedovi Sněmovny reprezentantů, uvádí list The New York Times. Devatenáct republikánů jmenovalo někoho jiného než McCarthyho, takže dostal jen 203 hlasů.

Volba nového předsedy je prvním bodem programu sněmovny, která se dva měsíce po volbách poprvé schází v novém složení stejně jako druhá kongresová komora – Senát. Dokud větší z obou komor neobsadí předsednický post, nemůže se věnovat dalším otázkám včetně vyslechnutí přísah nových členů.

Po prvním kole volby nebylo ihned jasné, kdy se uskuteční další. Podle amerických médií může jednání trvat dny. Vzhledem k většině, kterou mají republikáni ve Sněmovně, se očekávalo, že výběr předsedy bude jen ceremoniální záležitost.

