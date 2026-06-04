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Je čas ukončit válku v Íránu, vzkázala Trumpovi Sněmovna reprezentantů USA

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  8:29
Americká Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány ve čtvrtek podpořila rezoluci předloženou demokraty, jejímž cílem je zastavit válku v Íránu do doby, než Kongres schválí zahájení bojových operací. Tento krok odráží rostoucí obavy Kongresu ohledně této války zahájené na konci února, a to i mezi republikány amerického prezidenta Donalda Trumpa.
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Rezoluce nyní míří do Senátu. Jde ale o symbolické hlasování, protože republikáni mají těsnou většinu v obou komorách a rezoluce by musela získat dvoutřetinovou podporu pro přehlasování téměř jistého Trumpova veta.

„Kongres nařizuje prezidentovi, aby stáhl ozbrojené síly USA z bojových operací proti Íránské islámské republice,“ píše se v rezoluci.

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Demokratičtí členové výboru pro zahraniční věci po hlasování uvítali „silný a jednoznačný vzkaz Američanů adresovaný Donaldu Trumpovi“. „Je čas ukončit tuto nelegální a velmi nepopulární válku,“ dodali.

Sněmovna hlasovala poměrem 215 ku 208, přičemž čtyři republikáni se připojili k demokratům a hlasovali pro rezoluci o válečných pravomocích. Podle webu The Hill se jednalo o Thomase Massieho, Briana Fitzpatricka, Toma Barretta a Warrena Davidsona. Hlasování má ale podle serveru spíše symbolický charakter, neboť stále přetrvávají spory o tom, zda má rezoluce, známá jako společné usnesení, sílu zákona.

Čtvrtečnímu hlasování předcházela tři usnesení o válečných pravomocích, která ve Sněmovně neprošla s čím dál těsnějším rozdílem hlasů. Senát také minulý měsíc v procedurálním hlasování prosadil samostatné, ale podobné usnesení poté, co sedm předchozích pokusů selhalo, připomněl Reuters.

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Americká ústava říká, že k vyhlášení války je oprávněn pouze Kongres. Demokraté chtějí těmito usneseními znovu potvrdit autoritu zákonodárné moci v této otázce vůči výkonné moci zastoupené Trumpem. Zákon sice prezidentovi umožňuje zahájit nepřátelské akce v reakci na bezprostřední hrozbu, vyžaduje však, aby do 60 dnů získal souhlas Kongresu.

Válku zahájily americko-izraelské údery 28. února, od 8. dubna platí mezi USA a Íránem křehké a oběma stranami narušované příměří. Trump lhůtu na začátku května ignoroval s tím, že konflikt ukončil právě klid zbraní. Demokraté to popírají s tím, že americké síly jsou stále nasazeny, aby zajistily dodržování blokády íránských přístavů.

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