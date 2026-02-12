Zákonodárci v republikány ovládané dolní komoře Kongresu hlasovali v poměru 219 ku 211. Schválená rezoluce se snaží ukončit stav národní nouze, který Trump vyhlásil, aby mohl tarify uvalit.
Sněmovna reprezentantů se postavila Trumpovi, odhlasovala zrušení cel vůči Kanadě
OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?
Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...
Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí
Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...
EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku
Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...
Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí
Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...
Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku
Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...
Americká Sněmovna reprezentantů v noci na čtvrtek těsnou většinou odsouhlasila rezoluci, která chce zrušit dovozní cla prezidenta Donalda Trumpa vůči Kanadě. Napsala to agentura AP. Usnesení nyní...
Schodek 310 miliard prošel. Je protizákonný, říká opozice. Vadí i Pavlovi
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila ve Sněmovně v prvním čtení návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. Opozici, která celý den vládě vytýkala, že taková výše schodku je v rozporu se...
Macron přivítal Babiše tradiční pusou na tvář, řešili spolu změny povolenek
Od našeho zpravodaje ve Francii Premiér Andrej Babiš má za sebou večeři v Elysejském paláci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Přes dvě hodiny ladili postoje před nadcházejícím summitem Evropské rady. Jednali především...
Oslovilo mě hospodské jídlo a nadchlo, jak chodíte na procházky. Velvyslanec USA o Česku
Americký podnikatel a diplomat Nicholas Merrick loni vyměnil Texas za Prahu, aby se ujal role velvyslance Spojených států v Česku. Společně s manželkou Leslie nyní nechali nahlédnout do jejich...
Zlato spekulanti nezkazí. Vyhraje, kdo kupuje po malých částkách, míní analytik
Cena zlata se dlouho tvářila, že neví, co je to strop. Za jednu unci se platilo i přes 5000 dolarů (v přepočtu zhruba přes sto tisíc korun za 31,1 gramu zlata). Pak přišel pád, který ukázal, že zlato...
Růže na Valentýna zdraží o vyšší desítky procent, budou z dovozu
Češi vloni utratili za květiny 18,14 miliardy korun, meziročně o 1,8 miliardy korun více. Letos se pak očekává, že si lidé na Valentýna oproti loňsku za růže připlatí o desítky procent více. Je to...
Letadlo nad Prahou dělily vteřiny od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli
Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...
V Berlíně vzplál výškový dům, mezi zraněnými i děti
V Berlíně vypukl ve středu večer požár ve výškovém domě. Na místě je mnoho zraněných, oznámili hasiči, kterých tam zasahuje asi 170. Podle Deníku Bild je mezi těžce zraněnými i několik dětí.
Je to takový Pol Pot dnešní doby, pustil se Lipavský do ministra Macinky
Drsné přirovnání ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky k bývalému kambodžskému diktátorovi Pol Potovi použil ve Sněmově při jednání o státním rozpočtu na letošní rok bývalý ministr Jan...
Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou
Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...
Vzdala školu, změnila se z muže na ženu. A masovým vražděním šokovala Kanadu
Policie viní z masové vraždy v obci Tumbler Ridge na západě Kanady místní osmnáctiletou obyvatelku. Dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední...
Volby uspořádáme, až budeme mít záruky a příměří s Ruskem, upozornil Zelenskyj
Ukrajina uspořádá volby, až budou existovat odpovídající bezpečnostní záruky a zavládne příměří v bojích s Ruskem, řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval na článek deníku...