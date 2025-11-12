Padesát dnů blokády končí. Mandátu v Kongresu se ujme čekající demokratka

  19:36
Zhruba padesáti denní prodleva nastala mezi zvolením demokratky Adelity Grijalvaové a faktickým ujmutím mandátu v americké Sněmovně reprezentantů. Přísahu totiž složí pravděpodobně ve středu. Tomu doposud bránil republikánský předseda dolní komory Mike Johnson, který přísahu neuspořádal dříve a čelil za to kritice z demokratického křídla. Johnson ale výtky odmítá.
Demokratka Adelita Grijalvaová se ujme mandátu po zvolení do americké Sněmovny reprezentantů v doplňovacích volbách. (1. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Grijalvaová připisuje prodlevu svému úmyslu podpořit hlasování o zveřejnění dokumentů týkajících se kauzy finančníka Jeffreyho Epsteina.

Grijalvaová byla zvolena v doplňujících volbách 23. září. Ve Sněmovně reprezentantů nahradí svého zemřelého otce. Poměry sil ve Sněmovně reprezentantů se nezmění, protože on i dcera byli zvoleni za Demokratickou stranu. Po úmrtí Raúla Grijalvy však demokraté měli o hlas méně.

„O dívkách věděl.“ Demokraté zveřejnili další Epsteinovy e-maily o Trumpovi

Demokraté kritizují předsedu Johnsona, že neumožnil Grijalvaové složit přísahu a stát se tak členkou Sněmovny reprezentantů krátce po zvolení. Johnson tvrdil, že přísahu uspořádá až na schůzi pléna komory, která se koná středu. Demokraté i některá americká média však poukazují, že v jiných případech Johnson umožnil republikánským politikům, kteří byli rovněž zvolení v doplňovacích volbách, přísahat i mimo řádnou schůzi a tím se rychle ujmout mandátu.

Grijalvaová se po složení přísahy chystá podpořit hlasování o zveřejnění dokumentů týkajících se finančníka Epsteina a jeho sexuálních skandálů. Její podpis je tím posledním potřebným k tomu, aby se Sněmovna reprezentantů začala věcí zabývat. „Naprosto se domnívám, že je mezi tím spojitost,“ uvedla politička v pořadu stanice NPR na otázku, zda existuje vazba mezi jejím úmyslem podpořit hlasování a pozdním vstupem do úřadu.

Grijalvaová by se měla složit přísahu ještě před bedlivě sledovaným hlasováním o návrhu zákona, který by mohl obnovit financování amerických federálních úřadů. Návrh již schválil Senát. Republikáni mají na papíře jen těsnou většinu dvou hlasů, aby zákon schválili.

Není jasné, zda návrh podpoří i někdo z demokratů, jak se stalo v Senátu. Pokud Sněmovna reprezentantů návrh odsouhlasí, dostane ho k podpisu americký prezident Donald Trump. Otevře se tím cesta k ukončení takzvaného shutdownu, který trvá od 1. října a je nejdelším v amerických dějinách.

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  20:31

12. listopadu 2025  19:36

