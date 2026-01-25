Východní dvě třetiny USA se podle meteorologů ode neděle a v příštích pár dnech budou potýkat se silným sněžením, mrznoucím deštěm a extrémně nízkými teplotami.
Prezident Donald Trump v sobotu označil bouři za historickou a schválil federální vyhlášení stavu nouze v Jižní Karolíně, Virginii, Tennessee, Georgii, Severní Karolíně, Marylandu, Arkansasu, Kentucky, Louisianě, Mississippi, Indianě a Západní Virginii.
„Budeme situaci nadále sledovat a zůstaneme v kontaktu se všemi státy, které má postihnout tato bouře. Dávejte na sebe pozor a zůstaňte v teple,“ napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti vyhlásilo mimořádnou meteorologickou situaci celkem sedmnáct států a také federální okrsek Washington, D.C.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová na sobotní tiskové konferenci varovala Američany, aby přijali preventivní opatření. „Bude opravdu, opravdu velká zima,“ uvedla Noemová.
Přívaly sněhu a minus 40 stupňů. Na USA se žene zimní bouře
„Proto všem doporučujeme, aby si udělali zásoby paliva i potravin. Společně to zvládneme,“ dodala.
Počet domácností bez proudu stále roste. K nedělním 14:30 SEČ bylo podle serveru PowerOutage.us bez dodávek elektřiny více než šest set tisíc odběratelů ve Spojených státech.
Nejvíce v Mississippi, Texasu, Tennessee a Louisianě. Výpadky zasáhly také domácnosti v Kentucky, Georgii, Virginii a Novém Mexiku.
Zrušeno v neděli v USA bylo podle serveru FlightAware na 9990 letů.
Již v sobotu přitom aerolinky zrušily na čtyři tisíce letů a vyzvaly cestující, aby byli připraveni na možné změny letů a jejich rušení.