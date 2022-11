Blizard pohřbil stát New York skoro dvoumetrovým sněhem, jsou dva mrtví

Před následky silné bouře, která do částí amerického státu New York přinesla až 180 centimetrů sněhu, zachránily pohotovostní složky kolem 280 lidí. Informovala o tom v sobotu guvernérka státu New York Kathy Hochulová. Nejméně dva lidé přišli o život.