Spojené státy nadále sužují sněhové bouře, zrušeno bylo přes devět set letů

VIDEO: #Colorado #snowfall is beautiful, until you have to clean up Mother Nature�s mess. #snow #COwx #denver #blizzard #denver #weather #snowstorm https://t.co/fs95gYmoih Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

#Colorado #snowfall is beautiful, until you have to clean up Mother Nature’s mess. #snow #COwx #denver #blizzard #denver #weather #snowstorm https://t.co/fs95gYmoih