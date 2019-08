Američan našel při vyklízení matčina bytu tělo dítěte v mrazáku

Krabice s tělem byla podle Adama Smithe v mrazáku od doby, co se matka do bytu nastěhovala, tedy více než dvacet let. Myslí si, že jde o jeho zesnulého sourozence, o kterém se mu matka zmínila před třiceti roky, když mu bylo asi sedm let.

„Jediné, co si pamatuji, je že mi řekla, že jejímu nejstaršímu dítěti by toho dne bylo 21 let. A že její jméno bylo Jennifer,“ sdělil Smith médiím. Policii proto odevzdal i vzorek svého DNA, která na jeho základě hypotézu potvrdí.

Jeho matka nedávno podlehla rakovině plic. Tajemná krabice roky putovala s ní i po několikerém stěhování a vždy zabírala část v jejím mrazáku. Smith ji otevřel s vidinou schovaných peněz.

„Byla tam patrná pokožka a vlasy, všechno... Byl jsem v šoku, krabici odložil a hned zavolal policii,“ vykládal Smith o nálezu tělíčka zabaleného v růžové dece. Dál už se podle svých slov bál s vyklízením bytu pokračovat.