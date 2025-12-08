Neštěstí se stalo v lokalitě Isla Cangrejo, kde se lidé koupou v přírodním skalnatém bazénu, který od moře odděluje zeď. Mrtvými jsou dva muži a jedna žena; podrobnosti o jejich věku či národnosti nejsou známy.
Mezi zraněnými byl člověk se srdeční zástavou, záchranářům se jej podařilo oživit.
Ve Španělsku je díky pondělnímu svátku prodloužený víkend a velké množství lidí vyrazilo do turistických oblastí včetně Kanárských ostrovů.
Úřady přitom varovaly, že vlny se mohou zvedat do výšky dvou až tří a půl metru. Lidé podle nich neměli riskovat koupání ani fotografování či natáčení v těsné blízkosti vln.