Zapomenutá východní trasa znovu ožila. Migranti na ní umírají

Devatenáctiletému Etiopanovi Fentahunovi Derebemu nezbylo než se vydat zpět, což znamenalo překonat několik set kilometrů pouští.

„Řekli mi, že budu mít dobrou práci a že mi to změní život. Že to bude snadné, ale vůbec to tak nebylo,“ řekl agentuře AFP mladý muž v severosomálské Hargeyse.

Zde, na křižovatce nejfrekventovanějších migračních tras takzvané „východní cesty“ vedoucí na Arabský poloostrov ztroskotají mnozí, zejména Etiopané. O východní cestu začíná však být znovu zájem.

Vede napříč pouští a chaosem poznamenanými oblastmi Afrického rohu, bouřlivými vodami Adenského zálivu do válkou zmítaného Jemenu a mnozí ji nepřežijí. Z Jemenu čeká běžence další strastiplná cesta do Saúdské Arábie nebo dalších zemí oblasti Perského zálivu, kde chtějí najít práci.

Většina jich k cíli nedorazí. Desítky tisíc jich uváznou v Jemenu. Nejsou schopni zaplatit za zpáteční cestu, stanou se rukojmími převaděčů nebo vězni místních úřadů. V březnu při požáru v přeplněném záchytném centru v Saná zahynuly desítky uprchlíků. V tomtéž měsíci se utopilo dvacet lidí, když převaděči vyhodili z přeplněného člunu plujícího do Jemenu desítky uprchlíků.

Mnozí se z Afriky vůbec nedostanou jako Derebe. „Řekli mi, že to bude stát 500 dolarů (11 000 korun). Měl jsem ale jenom 100 dolarů a byl jsem v šoku,“ řekl mladík, který odešel ze svého města Gondar na severu Etiopie, jakmile ukončil střední školu.

Uprchlíci, kteří se chtějí z Afriky dostat do Jemenu, si musí vybrat jednu ze dvou tras. První vede přes Ubuk v Džibutsku. Na tamním pobřeží jsou ale hlídky, které uprchlíky pronásledují. Druhá trasa vede z Bosasa na severu Somálska, kde jsou kontroly méně důsledné. Tato cesta je proto vyhledávaná více, ale je delší a nebezpečnější.

Derebe šel 600 kilometrů pěšky z Bosasa do Hargeysy měsíc a na trase se setkal s množstvím uprchlíků v zoufalé situaci. Někteří byli okradeni, jiní zakusili fyzické násilí. Všem chyběla voda a jídlo. „Měl jsme strach, nebyla to bezpečná cesta,“ řekl Derebe.

Na této trase je mnoho dospívajících, kteří cestují sami. „Někteří nemají ani boty,“ tvrdí Farhan Omer, který pracuje v Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) v Hargeyse.

Tam uvázly stovky uprchlíků, kteří nemají nic na práci a nedokážou sehnat peníze na cestu do Bosasa ani na návrat domů.

Pětatřicetiletá Woynšat Ešetová snila o tom, že bude v Saúdské Arábii pracovat jako pomocnice v domácnosti. Ale ani ona nemá dost peněz. „Odešla jsem kvůli dětem. Nemám na to, abych je uživila a posílala je do školy. Neměla jsem na vybranou,“ říká svobodná žena a matka čtyř dětí.

Nejfrekventovanější cesta na světě

Východní trasa po loňském ustrnutí znovu ožila. Loni mnoho zemí zavřelo kvůli epidemii covidu-19 své hranice. V letech 2018 a 2019 to bývala nejfrekventovanější námořní uprchlická cesta na světě. Roku 2019 se vydalo na člunech a lodích do Jemenu 138 000 uprchlíků, zatímco středozemní trasu ten rok použilo 110 000 lidí.

Přesuny v této části světa, které neohrožují přívalem uprchlíků Evropu ani Severní Ameriku, zůstávají stranou zájmu. „Je špatné, že se tomu věnuje tak málo pozornosti. O lidi, kteří mají problémy v Africkém rohu, se nikdo nestará,“ řekl šéf mise IOM pro Somálsko Richard Danziger.

Mengistu Amare se svého snu o lepším životě vzdát nehodlá. Nebezpečím, jež ho čeká, se nedá odradit. O místě, kam míří, i o tom, co ho na cestě čeká, ví velmi málo. „Vím, že na cestě do Saúdské Arábie je třeba přeplout moře. V životě jsme nebyl na lodi a neumím plavat. Půjdu kamkoli, když tam bude práce,“ říká tento jedenadvacetiletý Etiopan.