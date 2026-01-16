Tak to bylo poslední měsíce pořád dokola – a nejen v Jeruzalémě. Ovšem teď na demonstraci proti odvodům ultraortodoxních do armády autobus přejel 14letého Josefa. Zatčen byl hned řidič, Chatíb z Východního Jeruzaléma, Arab a podle jména nejspíš muslim. I když se to na první pohled může zdát důležité, je identita tohoto muže vedlejší. Zabít nechtěl, i když extrémní pravice by nejraději, aby shnil za mřížemi. Soud ho zatím pustil do domácího vězení.
Na ulici jsou i malé ultraortodoxní děti. Ti odrostlejší se dostali do autobusu a pokusili se zlynčovat řidiče, ten šlápl na plyn a rozjel se.