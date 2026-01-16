Smrt dítěte při protestu otřásla Izraelem. Dala se čekat a Arab Chatíb za ni nemůže

Premium

Fotogalerie 29

Protesty ultraortodoxních. Dělají si, co chtějí. Vedou je k tomu náboženští vůdci, takoví lidé se pak lépe ovládají. | foto: AP

Dagmar Langová
  20:00
Od naší spolupracovnice v Izraeli - Masová demonstrace ultraortodoxních Židů v Jeruzalémě: hodiny křiku, šílené davy, policii nevidět. Řidiči autobusů a novináři jsou napadáni ranami, nadávkami a pliváním. Rozlícený dav mužů v černých oděvech zapaluje popelnice, rozbíjí okna, ale nikdo není zatčen.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Tak to bylo poslední měsíce pořád dokola – a nejen v Jeruzalémě. Ovšem teď na demonstraci proti odvodům ultraortodoxních do armády autobus přejel 14letého Josefa. Zatčen byl hned řidič, Chatíb z Východního Jeruzaléma, Arab a podle jména nejspíš muslim. I když se to na první pohled může zdát důležité, je identita tohoto muže vedlejší. Zabít nechtěl, i když extrémní pravice by nejraději, aby shnil za mřížemi. Soud ho zatím pustil do domácího vězení.

Na ulici jsou i malé ultraortodoxní děti. Ti odrostlejší se dostali do autobusu a pokusili se zlynčovat řidiče, ten šlápl na plyn a rozjel se.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Zimní pohroma na Ukrajině. Nefunguje už pořádně žádná elektrárna, školy zavírají

Stan v Kyjevě, který poskytly záchranné služby obyvatelům, aby se mohli zahřát...

Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil v pátek ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek prohlásil, že...

16. ledna 2026  18:28,  aktualizováno  20:04

Smrt dítěte při protestu otřásla Izraelem. Dala se čekat a Arab Chatíb za ni nemůže

Premium
Protesty ultraortodoxních. Dělají si, co chtějí. Vedou je k tomu náboženští...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Masová demonstrace ultraortodoxních Židů v Jeruzalémě: hodiny křiku, šílené davy, policii nevidět. Řidiči autobusů a novináři jsou napadáni ranami, nadávkami a pliváním. Rozlícený dav mužů v černých...

16. ledna 2026

Američané a sionisté by neměli očekávat mír, popravujme, žádá íránský duchovní

Konzervativní íránský duchovní ajatolláh Ahmad Chátamí (23. listopadu 2023)

K trestu smrti pro část demonstrantů proti íránskému režimu v pátek ve svém kázání vyzval konzervativní íránský duchovní ajatolláh Ahmad Chátamí. Protesty, které v Íránu začaly na konci prosince a...

16. ledna 2026  19:44

Hrozilo, že si Darmovzala nechají. Macinka popsal jednání s Venezuelou

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Spolu s českým občanem Janem Darmovzalem přepraví armádní speciál z Venezuely do Prahy dalších šest propuštěných vězňů jiných národností, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka. Půjde o šest lidí...

16. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  19:40

Peskov chválí evropské lídry, že chtějí dialog s Putinem. Zbytečné, míní Britové

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku jsou ukrajinský...

Britský premiér Keir Starmer nemá v plánu jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S odkazem na páteční prohlášení mluvčího britské vlády o tom informovala agentura AFP. Londýn tak nepodpořil...

16. ledna 2026  19:22

Jen díky mně se na to dokázali dívat, obhajuje Macinka grimasy ve Sněmovně

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka čelí od středy kritice kvůli svým grimasám. Ty předváděl při jednání o důvěře vládě. Při projevech opozičních poslanců se totiž sarkasticky usmíval nebo obracel...

16. ledna 2026  19:18

Kde v Praze vraždil Straka. Poprvé kousek od domova, podruhé pár metrů od rodičů oběti

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

Seriál Metoda Markovič: Straka je postavený na skutečných událostech z roku 1985. V Praze řádil sériový vrah žen, později se mu říkalo spartakiádní. První těžký zločin spáchal poblíž svého domova v...

16. ledna 2026

Vlak na Blanensku srazil a usmrtil ženu. Spěchala kolem sklopených závor

Aktualizujeme
Ilustrační snímek

V Doubravici nad Svitavou na Blanensku v pátek odpoledne vlak srazil a usmrtil ženu, která přebíhala přes přejezd. Kvůli neštěstí se zastavil provoz na koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou....

16. ledna 2026  18:58

V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus.

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na...

16. ledna 2026  18:52

Pohrdá prezident Sněmovnou? Ať si vezme ještě čas na rozmyšlenou, řekl Macinka

Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....

Ministr zahraničí Petr Macinka naznačil, že odpověď Hradu na sněmovní usnesení vyzývající prezidenta, aby bez odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu premiérem navrženi, mohla vzniknout bez vědomí...

16. ledna 2026  18:50

Žena šla v Chomutově na procházku, najednou se před ní povaloval balík peněz

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

Nečekaný nález objevila na ulici dnes žena v Chomutově. Povalovalo se před ní ve velkých bankovkách celkem 35 tisíc korun. Poctivá nálezkyně peníze odevzdala místním strážníkům.

16. ledna 2026  18:16

Uvalíme cla na země, které nepodpoří můj plán převzít Grónsko, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil uvalením cel na země, které nepodpoří jeho plán převzít Grónsko. Napsala to agentura Reuters. Šéf Bílého domu opakovaně prohlašuje, že Spojené státy...

16. ledna 2026  18:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.